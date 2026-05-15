Dyson跨界推出HushJet Mini Cool隨身風扇

每逢夏季，香港街頭總能見到「人手一扇」的奇景。但老實說，市面上大多數的手提風扇雖然便宜，卻往往逃不過噪音大、風力小及設計廉價的標籤。最近Dyson終於正式揭開其首款便攜式風扇HushJet Mini Cool的神秘面紗。這不僅是Dyson的一個新嘗試，更是將其多年累積的氣流工程學精髓，濃縮到僅重212克的隨身裝置之中。

很多人會問，為甚麼Dyson要此時才切入手提風扇這個看似飽和的市場？關鍵在於解決都市人隨時隨地的降溫痛點。這款產品支援佩戴、座枱及手持3種模式，機身直徑僅38毫米，輕巧如同一支手電筒。Dyson這次利用了轉速高達 65,000 RPM的數碼摩打，噴射出風速高達每秒25米的強勁氣流，配合專利的HushJet氣流技術，從根本上解決了風力不足的問題。