Dyson跨界推出HushJet Mini Cool隨身風扇

每逢夏季，香港街頭總能見到「人手一扇」的奇景。但老實說，市面上大多數的手提風扇雖然便宜，卻往往逃不過噪音大、風力小及設計廉價的標籤。最近Dyson終於正式揭開其首款便攜式風扇HushJet Mini Cool的神秘面紗。這不僅是Dyson的一個新嘗試，更是將其多年累積的氣流工程學精髓，濃縮到僅重212克的隨身裝置之中。
很多人會問，為甚麼Dyson要此時才切入手提風扇這個看似飽和的市場？關鍵在於解決都市人隨時隨地的降溫痛點。這款產品支援佩戴、座枱及手持3種模式，機身直徑僅38毫米，輕巧如同一支手電筒。Dyson這次利用了轉速高達 65,000 RPM的數碼摩打，噴射出風速高達每秒25米的強勁氣流，配合專利的HushJet氣流技術，從根本上解決了風力不足的問題。
除了風力，寧靜度亦是這款產品的重頭戲。Dyson運用了深耕17年的空氣動力學技術，透過獨特的星型風嘴設計減少氣流紊亂，有效消除以往小型風扇常見的高頻尖聲與「嘯聲」。此外，無扇葉的設計不僅美觀，更解決了長髮女士最擔心的纏繞安全問題。
這款隨身風扇具備6小時續航力，並提供柔霧粉、紅玉髓與深墨藍3種時尚配色。官方售價為$890，對於講求效能與生活質感的科技愛好者而言，這不僅是一支手提電風扇，更是一件展現個性的藝術品。隨著Dyson將專業技術微型化，我們可以看到品牌正積極由家居延伸至個人的全方位生活場景。
ADVERTISEMENT