最近接受一個碩士生訪問，可能我太自我感覺良好，她聽了很多我一路順遂、滿懷感恩的故事後，忍不住話鋒一轉，問我：「那你遇到最大的困難是甚麼？有沒有解決不了的問題，或者讓你極度不快的經歷？」我頓了頓，腦袋竟然一片空白，想不到怎樣回答。

我說我創業最大的敗筆，是缺乏一個動人的故事。很多企業家的人生簡直是電影劇本：瀕臨破產、絕地反擊、逆轉勝、哭著感謝當年沒有放棄的自己，多麼激勵人心。大概上天知道我不是一個迎難而上的人，而是典型的知難而退者，所以很貼心地沒有給我太大的考驗，讓我的創業故事變得平平無奇。