最近接受一個碩士生訪問，可能我太自我感覺良好，她聽了很多我一路順遂、滿懷感恩的故事後，忍不住話鋒一轉，問我：「那你遇到最大的困難是甚麼？有沒有解決不了的問題，或者讓你極度不快的經歷？」我頓了頓，腦袋竟然一片空白，想不到怎樣回答。
我說我創業最大的敗筆，是缺乏一個動人的故事。很多企業家的人生簡直是電影劇本：瀕臨破產、絕地反擊、逆轉勝、哭著感謝當年沒有放棄的自己，多麼激勵人心。大概上天知道我不是一個迎難而上的人，而是典型的知難而退者，所以很貼心地沒有給我太大的考驗，讓我的創業故事變得平平無奇。
而且我是一個保守的人，我認為做生意沒有「難度分」，不應為了證明自己而冒不必要的風險。企業倒閉往往不是因為太保守，而是太進取。我信奉「小心駛得萬年船」，不借貸、不熟不做、分散投資，這讓我們創業以來，無論社運、疫情或任何經濟周期，也沒有對我們造成很大的衝擊。
再者，我是一個樂觀的人，沒有困難或逆境，會讓我感到沮喪，不快的事情很快便放下。我們每天要處理很多事情，能解決的就想辦法，一時解決不了的，就先放著，去做別的。這跟考試一樣，遇到難題可以先跳過，死守一題，最後只會不及格。而且有些問題會在陰差陽錯下，自然迎刃而解，不用自己費心。
最後，我還有一個優點，就是我非常善忘，甚麼難題或不快，很快就忘記了，不會讓我困擾太久，要我回想最刻骨銘心的，我真的想不起來。
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