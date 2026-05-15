現在的我，熱愛登山，但三十多年前，卻是另一碼子的故事。
那時候聽說，尼泊爾山區很漂亮，是健行者的天堂。我這個從來沒有登山經驗的人，對「健行」兩個字的理解，大概只停留在公園繞湖一圈，糊裡糊塗僱了一個導遊及挑夫，準備三天兩夜的行程。
出發那天，一身輕裝，我只負責「欣賞風景」。反觀那位挑夫，扛着一個大背包，腳上卻只穿着一雙拖鞋。我還在猶疑之際，他一轉身就像施展輕功，三步當兩步，身影很快就飄遠。
我眼睜睜看着他的背影，默默跟在後頭。沒多久，我就氣喘如牛，望著好像無盡的天梯，心裡暗暗的駡：「誰說風景優美？還不是一座山！」
好不容易爬到山峰，我還來不及感動，導遊說開始要下山。一個小時的連續樓梯，讓雙腳不斷發抖，終於捱到山腳，導遊說休息片刻開始攀登另一座山。
我猶如受到雷擊，站在原地不能動彈。那一刻，我揮動白旗跟導遊說：「我要下山！」
不知道導遊有沒有遇過這種遊客，他也奈我不何，帶我到路邊，等待經過的車輛。等了沒多久，一架小貨車經過，導遊跟他們說了幾句，我們就跳上貨斗。
山風迎面而來，我坐在車斗裡，雙腿還在微微發震，心裡只剩下一個念頭：「原來，天堂真的存在。只不過，是在貨車斗上。」
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