現在的我，熱愛登山，但三十多年前，卻是另一碼子的故事。

那時候聽說，尼泊爾山區很漂亮，是健行者的天堂。我這個從來沒有登山經驗的人，對「健行」兩個字的理解，大概只停留在公園繞湖一圈，糊裡糊塗僱了一個導遊及挑夫，準備三天兩夜的行程。

出發那天，一身輕裝，我只負責「欣賞風景」。反觀那位挑夫，扛着一個大背包，腳上卻只穿着一雙拖鞋。我還在猶疑之際，他一轉身就像施展輕功，三步當兩步，身影很快就飄遠。

我眼睜睜看着他的背影，默默跟在後頭。沒多久，我就氣喘如牛，望著好像無盡的天梯，心裡暗暗的駡：「誰說風景優美？還不是一座山！」