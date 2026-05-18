假如我是冰島平原上的石頭

記得第一天剛抵達冰島時，天色已漸沉。趁著暮色尚可看見大地的身影，往窗外一瞥，盡是一望無際的火山平原和山脈，那裡頭藏著的是無盡的寧靜。此時車子駛過一個平原，偶爾看見一顆石頭就躺在那平原的中間，荒野之內，它猶如成為了一個孤獨的存在。

我忽然幻想，假如我是那顆石頭，我會覺得很孤單嗎？然後腦海中的我，不自覺地就已經展開了幻想之旅，彷彿人就已經躺在那平原之上，看著漫天的星光了。而神奇的是，明明對黑暗恐懼的我，竟然覺得非常平靜，那是一種感到與世間萬物連結的安全感——原來我不是怕黑，我真正害怕的，是沒有支持，是只有自己去面對黑暗的那種孤獨感。

在城市中，我們總是試圖不斷追逐外在刺激——劇集、購物、吃喝玩樂，可能其實就是為了不想面對內在那個無處安放的不安全感、那種不知道自己該做甚麼才好的焦慮。去冰島旅行回來後的那個星期，我連平常喜歡看的劇集都失去了興趣。走在路上，五感就像重新打開，「看見」各式各樣的人、環境、聽見不同的聲音，讓我重新感到許久沒感覺到的好奇和新鮮感，那裡頭藏著一種無法言明的生命力，光這樣已經令我感到非常滿足。去冰島走一趟讓我明白到，其實我們從來都不是「孤獨」存活於地球上的，只要我們願意和自然、和他人、和自己連結，那麼即使獨自一人時，也可以感受到深刻的平靜。