許多人找我算命、塔羅問卜，開口就問：「我適合做甚麼行業？何時發達？何時遇到正緣？」大多人相信，命理是固定好的「人生劇本」，人生貴賤、悲歡離合早有定案。但我總認為，掌握命理從不是用來「認命」，而是設計自己人生，及活出靈魂使命。

人來到這世間，不是隨機投胎、隨便活一場。人的出生年月日時，藏著靈魂的「生命藍圖」——不是你「會得到甚麼」，而是你「要學會甚麼、要完成甚麼、要成為甚麼」。

人總是「不開心、不滿足、覺得人生不對勁」，原因是因為違背了靈魂使命。你做著別人覺得「好」的工作，卻夜夜失眠；你維持著別人羨慕的人際關係，心卻落空；你擁有物質安穩，卻總覺得「少了甚麼」。因為你的靈魂覺得，這不是我想過的人生。