許多人找我算命、塔羅問卜，開口就問：「我適合做甚麼行業？何時發達？何時遇到正緣？」大多人相信，命理是固定好的「人生劇本」，人生貴賤、悲歡離合早有定案。但我總認為，掌握命理從不是用來「認命」，而是設計自己人生，及活出靈魂使命。
人來到這世間，不是隨機投胎、隨便活一場。人的出生年月日時，藏著靈魂的「生命藍圖」——不是你「會得到甚麼」，而是你「要學會甚麼、要完成甚麼、要成為甚麼」。
人總是「不開心、不滿足、覺得人生不對勁」，原因是因為違背了靈魂使命。你做著別人覺得「好」的工作，卻夜夜失眠；你維持著別人羨慕的人際關係，心卻落空；你擁有物質安穩，卻總覺得「少了甚麼」。因為你的靈魂覺得，這不是我想過的人生。
當活在社會標準、父母期待、別人眼光裡時，會壓抑了真實的自己、否定內心的聲音、走一條不屬於自己的路，如此運勢會不順、情緒會崩壞、身體會病。所謂運不好，很多時只是靈魂在提醒：走錯方向了，回來吧。
找出靈魂使命
那如何找到你的靈魂使命？不妨問自己：做甚麼事時，會忘記時間、感到充實、內在平靜？那是你靈魂在「回家」的感覺。那往往藏著你的天賦與使命方向。
而你最痛苦、最糾結、最放不下的課題是甚麼？感情？金錢？自信？親子？原生家庭？你最痛的地方，往往就是你今生最該修、最該超越的靈魂功課。穿越它，你就醒來一大半。
問自己：如果沒有錢的限制、沒有壓力、沒有別人評價，你最想怎樣活？那個「最想」，不是空想，是靈魂最深的渴望，也就是你的使命方向。
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