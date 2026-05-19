簡約公屋令基層活得更幸福

近日，筆者在媒體看到報道，一位曾居於九龍區百呎劏房的女士，今年初與兩名兒子獲編配到屯門一個260呎的簡約公屋單位，採光充足，生活空間倍增；在接受訪問時，這位女士直言入住簡約公屋，令一家三口徹底告別從前「壓迫的生活」。這是眾多基層入住簡約公屋的其中一個故事。故事也反映，現屆特區政府上任後的破格政策，令部分基層早日走出了蝸居困局。

適逢上周，房屋局公布最新數字，過去12個月，一般申請者的公屋綜合輪候時間下跌至4.7年，較上一季再縮短0.4年，是8年以來的新低。傳統公屋與簡約公屋「雙管齊下」，愈來愈多基層家庭可以提早搬離不適切居所。隨着公營房屋供應一直增加，預計公屋綜合輪候時間會進一步縮短，在2026/27年度時降至4.5年的政策目標。