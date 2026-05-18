最近有一則關於「不孝兒子」的新聞。事情的真相，我們外人無從得知，所以不必急著八卦，而是可以反過來問問自己：換作是我，會怎麼做？我身上有沒有類似需要調整的地方？看看現在的社會，多少不孝子女啃老，父母一邊罵一邊養，不敢放手，怕兒子餓死、怕媳婦跑掉、怕孫子沒人顧。反過來說，有些父母又走到另一個極端，動不動就罵兒子沒用、趕出家門，把兒子逼得去借高利貸。

佛陀成道之前，親眼看到古印度有兩種極端：一種是享樂派，整天追求慾望快樂；另一種是苦行派，用折磨身體來修行。他自己身為王子，早已過慣享樂生活，後來又試了六年苦行，發現根本沒用，最後悟出「中道」，不放縱享樂，也不虐待自己。