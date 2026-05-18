最近有一則關於「不孝兒子」的新聞。事情的真相，我們外人無從得知，所以不必急著八卦，而是可以反過來問問自己：換作是我，會怎麼做？我身上有沒有類似需要調整的地方？看看現在的社會，多少不孝子女啃老，父母一邊罵一邊養，不敢放手，怕兒子餓死、怕媳婦跑掉、怕孫子沒人顧。反過來說，有些父母又走到另一個極端，動不動就罵兒子沒用、趕出家門，把兒子逼得去借高利貸。
佛陀成道之前，親眼看到古印度有兩種極端：一種是享樂派，整天追求慾望快樂；另一種是苦行派，用折磨身體來修行。他自己身為王子，早已過慣享樂生活，後來又試了六年苦行，發現根本沒用，最後悟出「中道」，不放縱享樂，也不虐待自己。
中道不是「一半一半」，而是不極端、不固執於單一方法，根據時、地、人與因緣，決定當下最適當的做法。佛陀悟出中道，拒絕盲從。世界在變，孩子在長大，父母在老去，死守一套只會碰壁。要靈活變通，不過度保護也不放任不管，授人以魚不如授人以漁，適當放手讓孩子成長。人老了也要學習怎麼老，不任性控制子女，尊重其獨立；同時適度接受孝順，拒絕一切反而讓子女無法報恩，心裡也不好受。而子女若能讓父母不擔心、不操勞，便是深層的孝順。
中道的智慧，用在養育孩子：不要放任溺愛，也不要嚴厲控制；用在孝順父母：不做愚孝的傀儡，也不冷血拋棄。祝願家人之間一起成長，同體共生，圓滿「家」這一份作業。
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