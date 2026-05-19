撕下「推銷」標籤：專業人士如何華麗轉身

「Wendy，我只懂看文件、對數字，完全沒有銷售經驗，真的做得來嗎？」上周，一位正考慮轉換跑道的會計師朋友，坐在我對面，眼神裡充滿了猶豫。

我接觸過太多專業人士，無論是會計師、工程師還是老師，九成以上都對「推銷」有著深深的恐懼。我總是對他們說：「千萬不要把自己當成去『求人買單』的推銷員，請拿出你們本來的專業架子，把自己定位為『專屬顧問』。」

換個角度想：當我們生病去看醫生時，會覺得醫生在「推銷」藥物給我們嗎？絕對不會。我們只會去挑選哪位醫生醫術高明、能迅速對症下藥。當一位醫生掌握了你的完整病史，並且總是能解決你的問題時，你自然會想一直讓他照顧你的健康。