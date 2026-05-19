撕下「推銷」標籤：專業人士如何華麗轉身

「Wendy，我只懂看文件、對數字，完全沒有銷售經驗，真的做得來嗎？」上周，一位正考慮轉換跑道的會計師朋友，坐在我對面，眼神裡充滿了猶豫。
我接觸過太多專業人士，無論是會計師、工程師還是老師，九成以上都對「推銷」有著深深的恐懼。我總是對他們說：「千萬不要把自己當成去『求人買單』的推銷員，請拿出你們本來的專業架子，把自己定位為『專屬顧問』。」
換個角度想：當我們生病去看醫生時，會覺得醫生在「推銷」藥物給我們嗎？絕對不會。我們只會去挑選哪位醫生醫術高明、能迅速對症下藥。當一位醫生掌握了你的完整病史，並且總是能解決你的問題時，你自然會想一直讓他照顧你的健康。
金融保險業的本質與行醫無異。專業人士本身就以「分析問題、提供解決方案」的嚴謹邏輯來工作。
這正是保險顧問最需要的核心能力。我們的工作從來不是硬塞給客戶一張冷冰冰的保單，而是透過深度的專業諮詢，診斷出客戶家庭財務上的缺口，並為他們度身打造完整的保障規劃。
擁有專業背景的你，不僅具備強大的學習能力去消化複雜的金融條款，更擁有一種讓人安心的信任感。這份嚴謹與同理心，才是讓你在這行脫穎而出的真正關鍵。
如果你也正在人生的十字路口觀望，或許，你可以給自己一個重新定義專業價值的機會。一杯咖啡的時間，隨時歡迎在IG找我聊聊。
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