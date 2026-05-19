租客有需要購買家居保險？

不少租樓的朋友都曾問我：「單位是業主的，租客是否不需要購買家居保？」

認為租客不需要購買家居保險，這個想法相當普遍，但其實是一個美麗的誤會。如果你也是租客，以下三點值得多加留意。

一)業主保單大概率不涵蓋租客的財物及第三者責任：業主為物業購買的家居保險，一般只保障業主自身的財物損失，並不會涵蓋租客自行添置的傢俬、電器及個人物品，更不包括由租客引致的第三者責任。換句話說，若單位遇上火災、水浸或爆竊，租客損失的財物可能要自行承擔。