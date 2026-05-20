Subculture of the King香港亞文化之王 南洋大派對之南洋陸上郵輪假期

過去的周末及周日香港好不熱鬧，幾乎每個大型場館都有show，從方力申入行26年首個紅館演唱會《Perfect Moment最佳時間演唱會》、到林憶蓮相隔9年再次站上香港舞台的啟德主場館《迴響巡迴演唱會RESONANCE: Reconstructed Hong Kong Exclusive》，那邊廂還有在亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行的《<3少於三｜MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》，我則選擇了登上「陸地郵輪」，欣賞南洋派對位於黃埔舉行的「南洋大派對之南洋陸上郵輪假期」。



剛憑獨腳戲《我無醉》榮獲話劇界喜劇/鬧劇類最佳女主角的芝See菇Bi，除了在劇中尋找南洋派對寫歌，更在訪問中稱讚南洋派對為「Subculture of the King」，到底何謂「Subculture」？南洋又有幾Subculture？根據官方解讀，亞文化(Subculture)是指在一個更大的主流文化或社會中，由一群擁有共同特徵、興趣、價值觀或行為模式的人所形成的次級文化群體：「他們主動或被動地與社會上大多數人認同的「主流文化」保持距離。主流文化可能追求體面、穩定、消費主義，而亞文化則可能崇尚另類、反叛、DIY或某種特定的極簡或極繁美學。」



Subculture代表均擁有獨特標誌：為了彰顯身份認同，他們會發展出自己獨特的風格符號，例如是特定的衣著打扮或音樂風格，再配合專屬語言、特定詞彙、俚語或溝通方式，從而強調某種特定信念。一個成功的Subculture代表能夠為那些在主流社會中感到疏離、無法被滿足或想表達特定觀點的人，提供了一個強烈的社群歸屬感和身份認同。

南洋派對音樂風格主要上混雜了南音和post punk，在香港以至東南亞主流音樂市場中絕對是異類，同時又會作多種不同面向的嘗試。

然後我們聆聽南洋派對，南洋音樂風格獨特得不止香港甚至連整個東南亞也只此一家，主音Jon經常強調其歇斯底里與呢喃低語並存的唱腔啟發自60至80年代香港曾經風行一時的南音說唱，跟我們一般理解的《客途秋恨》有一種反差，他同時帶有挑釁及厭世氣息的演唱極具感染力，也令現場演出帶有一份大家經常形容的「邪教派對」氛圍。

食狗仔粉加菜脯飲加多寶的瑣碎快樂

南洋派對的歌單中沒有主流情歌、不說教、甚至帶有反社會意識，大量使用市井俚語、主題來自草根生活，冷氣機滴水、狗仔粉、二手衫入詞：《佳佳》控訴港女要去甜品店食「唔係好甜嘅抹茶蛋糕」的矛盾心態，完美直白表達麻甩的無奈；《18座》描繪深夜在街頭食狗仔粉加菜脯飲加多寶的瑣碎快樂，極具市井煙火氣息；到最膾炙人口的《美之》：從「聽講全部都係死人衫一車車咁車過嚟」到結尾「以後買底褲會買二手架喇BB」，既具消費諷刺也只有年輕人才寫得出的帶有黑色幽默男女關係描寫。

南洋派對音樂風格主要上混雜了南音和post punk，在香港以至東南亞主流音樂市場中絕對是異類，同時又會作多種不同面向的嘗試，他們很喜歡將原曲以另一款完全不同的音樂旋律和編曲重新包裝，換一個說法就是「完全另一首歌但用回原曲的詞」，這種無視歌詞合不合韻的玩法既創造了玩嘢性質又同時令歌迷重新思考「聽歌過程中歌詞的重要性」，演唱會當日有不少外國歌迷大概能引證南洋這種做法的合理性。最新作《我鍾意》又嘗試轉向更EDM的電子元素，整體氣氛又從集體喧鬧走到帶有一個人EMO的孤寂。

今次是我第二次欣賞南洋派對的Live，第一次是在2023年的Clockenflap，看著數百人集體跟著唱「去美芝去美芝去美芝」，其振奮投入程度已知此band絕非一般Indie band，到今次台上更齊人更多歌單音樂元素更豐富，在現場有一刻直頭在想「原來香港出產了一隊超級巨band」而驚嘆，如果相比台灣那些音樂祭，其震撼程度絕對可以跟草東沒有派對、美秀集團等相提並論，再翻查資料好像南洋各成員每位都有本身正職，夾band只是工餘副業，相比台灣可以養活一隊band的市場，反觀香港這麼多年雖然不少樂迷但在份額上依然不足以維繫一些有質素的樂隊可以全職營運，有感可惜之餘亦希望可以有更多機會衝出香港，在亞洲以至世界各地舉行更多演出，讓大家知道香港有這樣一隊奇兵突出的超級大樂隊，讓全世界更多人知道香港有美之有佳佳有十八座狗仔粉，唱好香港，唱到旅發局都讚好。看來我已被南洋派對收編。