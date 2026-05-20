不是反叛，只是在努力長大

從面帶天真笑容的小天使，變成翻白眼的青少年，面對孩子的「成長」，父母們容易感到受傷，懷念小時候那個乖巧貼心的小人兒。在育兒路上，步入青春期的孩子，透支著父母的耐心與精力。但願我們能有讀心術，能看懂那個沉默的青少年。但你有沒有想過，其實連孩子本身也未必看得懂自己？

心理學家Erik Erikson提到，青春期正是孩子尋找「自我認同」的關鍵階段。為了健康的情感發展，孩子必須在思想、行為和生活上與父母「分離」，不能再只是父母期望的延伸。謙謙、童童一直以來都很乖巧，面對他們在青春期的「反叛」，我有點失落，但同時也為他們的成長感到興奮。「唱反調」是孩子在努力創造自己的社交獨立性和自我認同，是成長的重要一步。