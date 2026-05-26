「玉」新主廚 三十年磨一劍 桂花蟹肉炒米粉天花板

近日走訪海洋公園富麗敦酒店、新任主廚洛師傅(Chef Lok)坐鎮其中的「玉」(Jade)。甫打開洛師傅的簡歷，滿目都是殿堂級名字：香港賽馬會、瑰麗、九龍香格里拉……歷經長達三十載的「修煉」，難怪他會散發出一種氣定神閒。

洛師傅的粵菜不玩花巧賣弄，而是回歸火候與炒功的硬實力。先說頭盤「精緻三小碟」，十五年花雕冰鎮南非鮑魚，酒香比我收到的保險推銷還要持久；蔥油海蜇頭，食材溫度的掌控亦一絕，質感爽彈不會如食橡筋；蜜汁餞叉燒更深得我心，色澤甜度誘人，甚麼減肥計劃唯有暫時擱置。接力的「濃湯花膠雞絲羹」，花膠跟雞絲融入濃湯，要做得絲絲入扣沒有捷徑，全靠細火慢熬，切合洛師傅的風格。「豉油皇百花釀大虎蝦」頗考功夫，蝦背釀入蝦膠這種「蝦與蝦」的玩法，稍一不慎或火候不夠的話，蝦膠與蝦肉會「鬧分手」，太猛火又會過老，師傅將蝦殼煎至金黃微脆，醬香與鮮味合二為一，好吃。壓軸的「金瑤桂花蟹肉炒新竹米粉」，是最能體現何謂「鑊氣」的考牌之作，桂花蟹肉炒得極細碎，乾身夠鬆，入口蛋香鑊氣足，米粉乾身而不膩，吸飽了蟹肉跟瑤柱的鮮甜，是近期少見嘅佳品，堪稱炒米粉界的天花板！