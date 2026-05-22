所謂在哪裡跌到，就在哪裡爬起身。回想三十多年前到尼泊爾山區，對大自然的鬼斧神工視若無睹，自從真正愛上登山後，就對尼泊爾念念不忘，相隔多年後重新探訪。
雖然已經是十多年前的事，但深深記得，每一步都是一種享受，每一個轉角，都是一場驚喜。
五天四夜的行程，爬山途中，前方是連綿不斷的雪山山脈，回頭一瞥，則是鬱鬱蔥蔥的山谷，點綴著星羅棋佈的村莊小屋。那一刻，終於體悟到何謂名副其實的「健行者天堂」。
還記得有天清晨，我們的旅館正對著巍峨雪山。將早餐搬到戶外桌上。一邊吃著早餐，一邊在和煦陽光下與雪山面面相對。這種奢侈感，讓我感嘆：人生如此，夫復何求？
回首曾經爬個樓梯就氣喘如牛，第一天就垂頭喪氣地決定打退堂鼓的我，如今，每天行走5至7小時，依然感到遊刃有餘。歲月帶走的是膠原蛋白，留下的是比以前更強壯的體魄。
每日在陽光的包裏下，氣溫約20度左右，讓人如沐春風。然而，當日落西山，夜幕低垂，一切便進入了天差地遠的另一個世界。在嚴寒下就寢，每當黎明升起，感受到太陽帶來的溫暖時，我對那尊神性的太陽便多了一份敬畏及感恩之心。在大城市，我們習慣甚麼能源都是想有就有，遺忘大自然那股支持人類生存的偉大力量。
將自己抛進大自然懷抱，不僅是雙腿的洗禮，還是重新學習謙卑地與大地共存。
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