所謂在哪裡跌到，就在哪裡爬起身。回想三十多年前到尼泊爾山區，對大自然的鬼斧神工視若無睹，自從真正愛上登山後，就對尼泊爾念念不忘，相隔多年後重新探訪。

雖然已經是十多年前的事，但深深記得，每一步都是一種享受，每一個轉角，都是一場驚喜。

五天四夜的行程，爬山途中，前方是連綿不斷的雪山山脈，回頭一瞥，則是鬱鬱蔥蔥的山谷，點綴著星羅棋佈的村莊小屋。那一刻，終於體悟到何謂名副其實的「健行者天堂」。

還記得有天清晨，我們的旅館正對著巍峨雪山。將早餐搬到戶外桌上。一邊吃著早餐，一邊在和煦陽光下與雪山面面相對。這種奢侈感，讓我感嘆：人生如此，夫復何求？