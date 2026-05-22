林憶蓮香港演唱會後的「迴響」

那個在啟德體育園的晚上，當第一個音符響起，我突然有一種時光倒流的錯覺。「林憶蓮迴響巡迴演唱會」不只是一場演出，更是一趟與青春重逢的旅程。那些年在Walkman及電台在深夜裡反覆播放的旋律，隨著她的歌聲再次浮現，像《下雨天》般熟悉，又如《破曉》般溫柔，輕輕喚醒記憶深處的情感。

接近3小時的演出中，她幾乎沒有多餘的說話，也沒有任何嘉賓助陣，只是專注地一首接一首地唱。這種純粹，讓人憶起昔日黑膠碟的年代，沒有過度包裝，拒絕刻意煽情，唯有旋律與情感的融合。《沒有你還是愛你》的不捨、《微涼》的細膩，在現場重新演繹，層次更深，也更貼近人心。所謂「迴響」，不僅是場館內的音樂回聲，更是每一段人生歷程在心底的共振。