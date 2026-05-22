鄧梓峰驚喜現身恐怖在線

在上周二(12號)凌晨時分，是網上靈異節目《恐怖在線》18周年生日，在沒有刻意安排下，藝人鄧梓峰(暱稱十郎)做了節目嘉賓，這個緣分就當是上天及節目的最好安排。十郎是節目的忠粉，觀眾甚少見到十郎在其他平台分享靈異經歷，當晚觀眾見到他的出現甚為驚喜。

筆者與十郎大約於30年前已認識，我們當時都在電台工作(相信大家是在電視節目中認識他)。十郎是一名義勇軍，他在節目分享了一件相關的靈異事件。「當年我們在一些荒廢的村落進行訓練，當時有位英軍進入一個單位時，看到有一塊用金油寫上「1」字的木製祖先牌位，他覺得很有紀念價值，不理別人勸告就將它拿走。豈料，當他從閣樓經過一條破爛的木樓梯時，樓梯突然斷裂，他雙腿嚴重受傷，最後要由直升機送去醫院。究竟是巧合，還是受到『別人』祖先的懲罰呢？」