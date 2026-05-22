上星期的沙龍談「因果報應」。人生路不容易，原因多是我們執著想要的因果不遂，變成偏執。參加者中有人好不容易剛走出十多年的關係，人生下半場決定對自己好。有人說正開始質疑「因果」和「報應」所以來分享，有人說遺憾最近才認識我，說我開啟了她對因果報應的理解，解開了最近一些心結。
幾位同學在抽我親手寫的心語卡時哽咽，抽中的那句心語，神奇地戟中了她們近日不易走過的經歷。有人完後告訴我想成為一個更好的人。
「因」太複雜，強為「果」追求某個「因」，或者強求必須有報應，你便會很痛苦，因為世情並非線性運作，而「果」從來自負，不聽道德。
求不得多是因為深信社會/家庭給你的道德觀，你卻看不穿道德原來離不開權力。你若有道德訴求，便容易淪為暴力或權力的奴隸，會變醜陋。這是另一個嚴肅的政治、宗教和文化議題。
當我問大家有誰找過算命師問因果，幾乎大家都舉手。我問假如你相信的那位「神」明天三點會出現，告訴你前世今生往後的一切因果，你明天三點會赴約嗎？沒有人敢說「會」，大家到底想知道和害怕知道甚麼呢？
我再問現在給你十個億，你會變成怎樣？有人說能更純粹地做想做的事，我說應該是相反，你會有更多思前想後的煩惱。有人說自己會變得更懶惰和沒用。夠閱歷和智慧的話，你會看穿突然有錢的「因」以後，那些不是理所當然的「果」。
說到底，人人都要對自己的「果」負責任。
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