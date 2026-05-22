上星期的沙龍談「因果報應」。人生路不容易，原因多是我們執著想要的因果不遂，變成偏執。參加者中有人好不容易剛走出十多年的關係，人生下半場決定對自己好。有人說正開始質疑「因果」和「報應」所以來分享，有人說遺憾最近才認識我，說我開啟了她對因果報應的理解，解開了最近一些心結。

幾位同學在抽我親手寫的心語卡時哽咽，抽中的那句心語，神奇地戟中了她們近日不易走過的經歷。有人完後告訴我想成為一個更好的人。

「因」太複雜，強為「果」追求某個「因」，或者強求必須有報應，你便會很痛苦，因為世情並非線性運作，而「果」從來自負，不聽道德。