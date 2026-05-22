我相信每個行業都有其「理想規模」，就像人有理想體重一樣，過胖或過瘦都會影響健康。我曾分析集團內的公司，發現4至6人的團隊盈利能力最強，平均利潤是7人以上團隊的3倍，更是3人或以下團隊的13倍。由此可見，3個人或以下的公司，競爭力最弱。對廣告公司而言，4至6人或許就是最理想的規模。

早前我曾分享過，基於「與員工共享成果」的初心，我要求集團旗下各公司必須具備「持續聘請員工」的願景，否則便應認真考慮是否適合獨立發展。這份堅持，既有理想成分，也出於現實考量。一人或二人公司，競爭力往往不及具備一定規模的企業。

規模仍是客戶的信心保證。1人或兩人公司，在我們集團創業已經比單打獨鬥好，他們可以說背後還有170多人，客戶仍然會缺乏信心，這說明規模的力量不容忽視。

另一方面，管理小型公司的行政成本也相對較高。每成立一家公司，都有基本開銷，包括商業登記、審計、報稅、電郵系統、租金等。若由幾個人共同分攤，成本自然下降。雖然科技改變了理想規模的大小，但規模效益依然存在。

至於工作質素，即使有AI輔助，我依然相信團隊勝於個人。我們常說在AI時代，人類的判斷力更顯重要。所謂「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」。假設一個人的判斷力有八成準確，即有兩成出錯機會；但若3個有八成準確率的人共同合作，從或然率計算，整體準確率可提升至99%。更重要的是，企業的創新往往來自不同領域與背景的人互動與碰撞。團隊經過討論所做出的決策，也更能避免個人的盲點。因此，團隊無論在創新或決策品質上，都比個人更具優勢。