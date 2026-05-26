將離岸人民幣中心做大做強

金融界有一個有趣的命名傳統，債券往往以發行地的文化符號命名，在中國境內以人民幣計價的外資債券，叫「熊貓債」；在香港發行、以人民幣計價的離岸債券，則以這座城市極具代表性的飲食文化命名，叫「點心債」。

外界可能不知道，香港發行的「點心債」規模不可估量，去年在港發行的點心債達1.1萬億元人民幣，第九次成為亞洲安排國際債券發行最大的中心。目前，香港坐擁約1.2萬億元人民幣存款，是全球最大的離岸人民幣資金池。不過，如果計及本港人民幣總存款規模、港股通「港幣——人民幣雙櫃台」覆蓋率等，香港作為離岸人民幣中心還有很大發展空間，所以不能自滿，必須擴大業務。