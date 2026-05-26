將離岸人民幣中心做大做強

金融界有一個有趣的命名傳統，債券往往以發行地的文化符號命名，在中國境內以人民幣計價的外資債券，叫「熊貓債」；在香港發行、以人民幣計價的離岸債券，則以這座城市極具代表性的飲食文化命名，叫「點心債」。
外界可能不知道，香港發行的「點心債」規模不可估量，去年在港發行的點心債達1.1萬億元人民幣，第九次成為亞洲安排國際債券發行最大的中心。目前，香港坐擁約1.2萬億元人民幣存款，是全球最大的離岸人民幣資金池。不過，如果計及本港人民幣總存款規模、港股通「港幣——人民幣雙櫃台」覆蓋率等，香港作為離岸人民幣中心還有很大發展空間，所以不能自滿，必須擴大業務。
適逢香港正首次編製自己的五年規劃，所以筆者日前在立法會就提出了三點建議：一是落實將人民幣交易櫃台納入「港股通」，把房地產投資信託基金納入互聯互通；二是香港黃金中央清算系統將於本年度試營運，建議在系統運作之初便引入人民幣計價及結算選項，開拓「香港交易、灣區交割」的結算路徑；三是在五年規劃設立指標，吸引「一帶一路」國家來港發行點心債，借助香港資本市場籌資。
在國家「十五五」規劃，明確提出「加快建設金融強國」「推進人民幣國際化」的戰略部署，在建設金融強國的進程，香港完全有能力以自身所長，貢獻國家所需。作為全球最大的離岸人民幣中心，我們要把人民幣業務做大做強，做好「超級聯繫人」角色，為「一帶一路」國家，也為國家的金融建設，作出獨有、應有的新貢獻。