上期講完100萬配合年金反贏200萬死錢，不少讀者私訊：「Kathy，除咗買年金，將啲錢轉落聯名戶口，或提早過戶俾仔女，係咪一樣過到審查攞津貼㗎？」聽到這類「走精面」的想法，作為理財顧問我必須潑盆冷水。為了每月幾千元，去承受失去財務控制權的無底風險，絕對是理財大忌。三大陷阱千萬別碰：

陷阱一：提早過戶給子女，交出控制權

以為轉名變「零資產」就能拿津貼？這等於將下半生交託於未知變數！萬一子女理財不善、生意失敗甚至發生婚變，你的養老金隨時會被其前度分走一半，瞬間陷入絕境。