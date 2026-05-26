上期講完100萬配合年金反贏200萬死錢，不少讀者私訊：「Kathy，除咗買年金，將啲錢轉落聯名戶口，或提早過戶俾仔女，係咪一樣過到審查攞津貼㗎？」聽到這類「走精面」的想法，作為理財顧問我必須潑盆冷水。為了每月幾千元，去承受失去財務控制權的無底風險，絕對是理財大忌。三大陷阱千萬別碰：
陷阱一：提早過戶給子女，交出控制權
以為轉名變「零資產」就能拿津貼？這等於將下半生交託於未知變數！萬一子女理財不善、生意失敗甚至發生婚變，你的養老金隨時會被其前度分走一半，瞬間陷入絕境。
陷阱二：迷信「聯名戶口」攤薄資產
以為放聯名戶口(甚至搞「假離婚」)能瞞天過海？大錯特錯！假離婚極易被大數據識破；聯名戶口若無出資比例證明，存款會按人數分攤計入你的資產，根本無法隱瞞。日後若一方身故，更會引發複雜的凍結與法律手續。
陷阱三：盲目鎖死資金，錯配「重資產」
為令存款不超標，心急買入缺乏流動性的海外物業或複雜產品。資產雖然降了，但遇上急病卻套現無門，這是典型的本末倒置。記住，理財核心永遠是「風險管理」。想安穩拿津貼，善用公共年金等合法「資產豁免」工具才是大智慧。穩守資產控制權，才是擁有高質量退休生活的最強底氣。
我是Kathy，陪你守護一生財富。