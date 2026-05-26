仁大VR展見證學生創新力量

虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)及延展實境(XR)等沉浸式科技，不再局限於遊戲與娛樂領域，而是逐漸滲入媒體敍事、教育模式與文化體驗。香港樹仁大學新聞與傳播學系於日前舉辦的「媒體設計與虛擬實境科技展覽2026」，正正印證了本地年輕一代如何利用科技展現創意。 今屆展覽以「Design Beyond Reality」為主題，展出媒體設計與虛擬實境科技(榮譽)文學士應屆畢業生的年度專題作品，圍繞「數碼教育」、「生活體驗」及「文化與傳承」三大範疇。開幕禮於19日下午舉行，同場頒發首屆「商湯評審大獎」，表揚將沉浸式科技成功應用至真實生活場景的優秀創作。主禮嘉賓包括樹仁大學校長胡懷中博士、民政及青年事務局副局長梁宏正、商湯科技香港業務總經理馮愈及數碼港高級經理梁德明。

樹仁大學行政副校長周德生博士在致辭中指出，適逢樹仁55周年校慶，校方堅持推動「數碼人文」發展，透過數碼工具重新理解文化、歷史與社會的關係，「科技可以保存文化，亦可以重新演繹文化」。梁宏正副局長則強調政府對青年發展的重視，並肯定學生的成就。 今屆「商湯評審大獎」共頒發十一個獎項，學生作品展現出媒體敘事的巨大潛力。例如《細胞發電廠：光合作用之旅》以VR視覺化DSE生物科複雜概念；《依托咪酯深淵》以第一人稱VR敘事揭示毒品危害。

這些作品證明，當媒體設計遇上虛擬實境，敍事不再單向，體驗不再被動。數碼時代的媒體生態，正被這群年輕創造者重新改寫。