交通世一 早日策劃港深第二高鐵

近日運輸物流學會建議，長遠應興建第二條跨境高鐵。這項建議極具前瞻性，值得社會關注。回顧當年興建高鐵時，不少人擔心淪為「大白象」。但現在每逢大型假期，高鐵出入境人次屢創新高，直逼甚至超越機場客量，增長勢頭強勁。可見跨境高鐵已成為香港聯繫內地的核心命脈，亦是訪港旅客增長的關鍵動力。

大型跨境鐵路由策劃到落成，動輒需時十多年。現時香港正全力融入國家發展，與內地經濟、人民往來不斷深化，不少內地城市希望接通香港以帶動當地經濟。隨著融合步伐加快，現有高鐵將很快達至飽和是「開心的問題」，反映香港內地互動頻密。政府正規劃連接深圳灣及新皇崗口岸的兩條市內鐵路。但我認為長遠需要一條連接全國的高速鐵路，提升聯通層次。據悉，大灣區正設計第二條更高速的廣深高鐵，並考慮接通香港。學會建議第二高鐵於新界北設站，而我認為可將該個構思的高鐵延伸至九龍東CBD2，以九龍灣常怡道前廢物轉運站及汽車檢驗站的空地作為終點。該地面積與西九高鐵站相若，足以容納高鐵設施；且緊鄰九龍灣站，靠近郵輪碼頭及啟德體育園，如若能配合啟德捷運系統，交通網絡就更完善。