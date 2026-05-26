黎明前的黑暗，往往是最黑暗。 在生命中，我們總會經歷過迷失方向，但仍要在黑暗中摸索前行。過程中的跌跌撞撞，會讓我們不禁自我懷疑，徬徨迷惘。 能夠經歷黎明前的黑暗，是一種成長的福氣。 當我們擁有健康的時候，每一天都要面對千百萬種煩惱。然而，世界上每一天都有千百萬在生死邊緣掙扎的人，不知道自己還能否看得見明天的陽光。每一天的晨曦，都是一份禮物。這份禮物也許盛載著甜酸與苦辣，驚喜與驚嚇，卻不斷提醒著我們每一天的無限可能。

日有晝夜、月有圓缺、年有寒暑。生命中的起起落落，是必然的循環。我們未必能夠控制節氣的變化，但我們可以在變化中滋養我們的氣節。人間大部分的事情，本質上沒有分好與壞，好與壞，只存在於我們的心情。 每一個季節，都有其存在意義。春生夏長，秋收冬藏，每個時節都在推動生命的巨輪前行。在過程中，少不免會面對生老病死，這提醒了我們無論現在正經歷高光時刻，還是面對死蔭幽谷，生命旅程的終點都是殊途同歸的。 旅程的價值，不在於長度，而在於深度和厚度。當中遇到的人和事，構成了人類和世界的連結。

生命的每一篇章，由不同的連結寫成。 在歷史長河中，無論我們在哪一站上車，都總會認識到同一時空中的同路人，結伴同行一段旅程。也許上車下車的時間不同，但最終目的地都是一樣的。在相處的過程中，是緣是債，是情是劫，都是成長的一部分。每一位乘客，既是老師，也是功課。 哪怕路途艱辛曲折，又或者驚險百出，只要用心的走好每一步，我們會發現，當我們還在黑暗中努力時，晨光已經悄然來到。