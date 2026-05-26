Vivienne Westwood首個珠寶展明年蘇格蘭揭幕

今次展覽由Vivienne Westwood團隊親自策展，會首次一次過展出品牌四十年以來嘅archive同runway珠寶作品。由punk味極重嘅安全扣針元素，到經典珍珠、Orb頸鏈，再到帶住濃厚英倫歷史感嘅設計，全部都會集中展出。最吸引嘅地方係，呢個展覽唔只係「睇靚飾物」，而係會完整呈現Vivienne點樣透過珠寶去表達態度、政治感、文化衝突同反叛精神。

雖然Vivienne Westwood不是個人頭號至愛，但見到呢個消息真係有種「終於等到」嘅感覺。尤其係佢最經典嘅Orb logo珠寶，真係陪住好多人成長——由第一次買頸鏈、戒指，到後來開始明白Westwood背後嗰種反叛精神，其實一直都唔只係「飾物咁簡單」。

其實一直以來，Vivienne Westwood最厲害嘅地方，就係佢可以將歷史、punk、皇室感、叛逆文化全部炒埋一碟，但又神奇地成立。尤其係佢啲珠寶，永遠都唔係純粹襯衫，而係成個造型嘅靈魂。就算只係一條Orb頸鏈，都已經有種「我唔跟規矩」嘅氣場。

展覽亦會特別講到品牌同蘇格蘭之間嘅關係，展出多套archive tartan格仔造型，同埋Vivienne對蘇格蘭傳統布料同文化嘅迷戀。呢部分真係好令人期待，因為Westwood一直都好擅長將傳統英國元素重新解構，再變成帶有punk味嘅時裝語言。

而且今次展覽唔單止有珠寶，現場仲會有大型wall collage、catwalk影片，同服裝與珠寶之間嘅對話式展示，感覺會好沉浸式。去到蘇格蘭真係有啲遠，如果想去，而家plan定都OK㗎啦，因為Vivienne Westwood對好多時裝迷嚟講，已經唔只係一個品牌，而係一種態度、一段青春。可以一次過近距離見到四十年嘅經典珠寶同archive作品，光係諗都已經覺得有少少未出發，先興奮。