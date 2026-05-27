有一種電影是過程快樂但過目即忘 《曼達洛人與古古》

大家有沒有試過看一齣電影，進場後被其五光十色、眼花繚亂和高潮迭起的音樂深深吸引，非常投入其中，直到散場後吸一口煙、飲杯廢水再吃個飯，整個人從戲院抽離後再回想「剛才那齣電影有哪些好看的地方呢？」你談不出個所以然，甚至乎連剛才明明覺得「好看」的感受也開始變得淡然，《米高積遜》如是，《曼達洛人與古古》更甚。

不用分星戰迷非星戰迷，只要你對故事有一定要求，便會對《古古》那種如流水線作業的荷李活公式化故事感到厭倦，當中出現的轉折和危機完全不會令你感到緊張和驚喜，比舊世代日式RPG的一本道更一本道。故事的目標是如何堆砌一些應該出現的場口，因此你在電影中會看到地面戰、叢林戰、太空戰、載具追逐戰、星戰迷必須要有的光劍戰，劇本是為了串聯這些畫面而服務的。如果你希望在故事中看到關於星戰世界的發展，又或經過三季《曼達洛人》劇集後曼達洛人與古古兩位角色的父子(主人和寵物可能更貼切)關係變化或深化，又或從此劇一開始時最吸引人的一個懸念：到底古古跟尤達大師的關係、他們的種族到底發生過甚麼事？以上種種相對星戰故事向的處理，在《曼達洛人與古古》中一律欠奉。

當然，電影這樣的處理是希望透過「曼達洛人與古古」這個已在劇集中培養出一群粉絲的情況下進一步吸納新觀眾，那些年空一代未必對星戰故事很熟悉，甚至乎不想去理解，但這種完全割裂不單止是忽略舊星戰迷，甚至乎是對一直追看《曼達洛人》劇集的劇迷一種近乎不尊重的忽略。那種猶如家家酒的故事讓很多希望故事有進展的劇迷失望而回，既沒有能拓展劇集本已開始討論的有關曼達洛人的世界觀，也沒有一場浩瀚宏偉的星球大戰式冒險。

古古可愛即正義

另外，飾演Cara Dune的女摔角手演員Gina Carano因在社交媒體上發佈具爭議性的言論，其爭議言論主要在於將美國當時保守派的處境與納粹德國時期的猶太人進行類比，官方在聲明中指出「詆毀人們文化和宗教身份」的言論是「令人憎惡且不可接受的」，最終Gina Carano被解僱。不過後來也因為有第三者介入而某程度推翻了聲明中的指控，但無可挽回的是Cara Dune這個曾經一度受劇迷歡迎的角色已經在劇集中不復再。相信這些風波也同樣令Lucasfilm和Disney希望在《曼達洛人與古古》的電影中重啟的原因之一。

不過不得不承認，即使過目即忘，但過目的過程是快樂的。首先是古古依舊可愛，甚至比劇集更加可愛，完全可以將日本動漫迷經常說的「可愛即正義」套用在古古身上；接著無論是影集還是電影，戰鬥場面都設計得乾淨俐落，極具觀賞性，極具辨識度的帶有西部風格的配樂主旋律，為冒險旅程增添了史詩感與情感張力；最後，電影版將最先進的虛擬技術以及舊有的木偶定格式製作混合得宜，畫面相比劇集更具電影感。當這些元素拼合在一起的時候，很難不承認在觀賞的過程中是滿足的，能實實在在地在戲院中享受娛樂。