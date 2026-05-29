把握「十五五」文旅機遇：從十八鄉天后誕看文化盛事旅遊經濟

隨着國家即將邁入「十五五」規劃的關鍵時期，香港的發展定位必須緊扣國家大局。在旅遊業發展方面，「十五五」規劃的核心重點無疑指向了「文旅融合」 ——即「文化+旅遊」與「盛事+旅遊」。香港要告別過去單一的「購物城市」標籤，就必須深挖自身的文化底蘊，以盛事作為載體，打造高質量的旅遊體驗。 那麼，香港該如何把握這一機遇？5 月份近期舉辦的「元朗日夜都繽紛．十八鄉天后誕會景巡遊」，正正是一個完美契合「文化+旅遊」與「盛事+旅遊」雙核心的絕佳範例。

「文化+旅遊」：活化非物質文化遺產 「文化+旅遊」的精髓，在於讓旅客體驗到一座城市獨有的靈魂。十八鄉天后誕不僅僅是元朗居民的年度盛事，其抽花炮、舞龍舞獅、英歌舞及飄色巡遊等傳統習俗，更是香港珍貴的非物質文化遺產。 過去，這類傳統節慶多被視為「地區習俗」，但放在「十五五」文旅融合的框架下，它就是極具吸引力的旅遊資源。現代旅客（尤其是年輕一代及深度遊旅客）不再滿足於走馬看花，他們渴望體驗最地道、最具民俗色彩的在地文化。天后誕巡遊將百年傳統活現在大街小巷，這種原汁原味的「港式鄉土文化」，正是我們對外宣傳「文化+旅遊」的最佳名片。

「盛事+旅遊」：以「日夜都繽紛」擴大經濟效益 「盛事+旅遊」強調的是規模效應與聚客能力。今年的天后誕巡遊結合了政府推動的「日夜都繽紛」活動，將單一的日間巡遊，延展為帶動地區日夜經濟的綜合盛事。這一切合了「盛事經濟」的兩大要求：第一是「吸引人流」，巡遊當日萬人空巷，不僅吸引了元朗街坊，更吸引了大量區外市民甚至海內外遊客專程造訪；第二是「帶動消費」，透過包裝和宣傳，將人流轉化為周邊商圈、食肆及傳統市集的消費動力。這證明了只要策劃得當，傳統節慶絕對有潛力升級為具備龐大經濟效益的「文旅盛事」。

下一步：如何將機遇最大化？ 配合「十五五」規劃的文旅發展方向，我認為我們未來應在以下三方面加大力度： 提升國際與內地宣傳： 不能只停留在「地區盛事」的定位，應爭取旅發局將其列入香港年度重點文化旅遊推介項目，提早在內地社交平台（如小紅書、抖音）及海外市場進行預熱。 完善旅遊配套與路線：例如將天后誕與元朗其他景點（如屏山文物徑、大棠自然風景、元朗特色美食街）串聯，推出「元朗兩日一夜深度遊」套票，延長旅客停留時間。 文化產品化： 鼓勵商界與文創界合作，推出以盛事節慶相關為主題的特色文創紀念品，讓旅客能將文化盛事「帶回家」。