給孩子種下一顆綠色種子

謙謙、童童已步入青春期，除了給予他們充足的情緒安全感外，建立正確價值觀也十分重要。我常說：「綠色教育不是口號，而是透過日常生活細節與身教，讓孩子潛移默化地建立環保習慣。」 教導小朋友環保，說到底就是教他們「愛」與同理心。平時在家，我們可從微小處著手，例如利用舊物做DIY，或在煮食時教導他們珍惜食材，把愛護大自然的觀念融入生活。當然，與孩子一同實踐永遠是最好的教育，例如當年組織親子活動到農地割菜並轉贈弱勢社群，讓他們雙手沾滿泥土，明白資源得來不易。透過這類互動，「環保」不再是冷冰冰的口號，而是帶著溫度的體驗。

最近我留意到港鐵開展了《環保未來「童」你出發》教育計劃，為家長提供免費的豐富資源及互動教材。他們與長春社聯合製作的原創兒童繪本《綠鐵B出動‧排碳怪吸吸走》：可愛的「綠鐵B」、助陣的「氧氣精靈」與搗蛋的「排碳怪」，將抽象概念化作生動角色。主角名字還可由小朋友親自填寫，增強第一身代入感；書中還加入了小遊戲，家長共讀時，可引導孩子發掘家中的減碳小任務。繪本更提供動畫版。對較年幼的小朋友來說，看動畫就像有人親切地講故事給他們聽，內容更易吸收，在娛樂中潛移默化地學習減碳。大家不妨善用這些資源，和孩子一起從日常中體現環保概念！