DJ鄧藹霖不可思議的真人真事

對於八十年代喜歡聽電台節目的聽眾來說，DJ鄧藹霖這個名字，應該不會感到陌生。當年她除了主持電台節目《把歌談心》外，還拍過電視劇《IQ成熟時》，以及出過唱片等。筆者讀書時期，每晚睡前抱着收音機，就是要聽她的節目，其中一個環節叫《不可思議的真人真事》，由她演繹觀眾的真實靈異個案，當年非常受歡迎。雖然筆者已在電台工作廿多年，一直沒有機緣與這位前輩會面。早前，在黃凱芹香港演唱會的後台，我們終於見面，而她亦答應上筆者節目做嘉賓，絕對是個大驚喜。

節目當晚除了鄧藹霖之外，她跟徒弟余劍明(也是筆者當年在新城電台的舊同事)一同出席節目，兩位前輩大談在酒店、報夢及「俾鬼壓」的個案。不過，最令觀眾聽得津津樂道的，卻是當年一位當紅女藝人自殺的事：「我很記得在1985年3月，我訪問過憑電視劇《射雕英雄傳》走紅的翁美玲，我給她那份爽直性格及自然美動態吸引着，故對她特別有感覺。到了5月14日當天中午，我準備回電台工作，突然腦海裏不由自主地彈出一句，『今天好像沒有藝人出事。』誰不知，當返到電台，便看到很多警察丶救護及新聞記者等圍守在廣播道一大廈外，後來我才知是翁美玲自殺身亡。」

然而，當天鄧的節目即出現了一件不可思議的事情。「那天，我本要第三天播放關菊英的訪問，但那盒錄音帶竟不翼而飛。由於臨近直播出街，而遺失了錄音帶是件非常嚴重的事，同事跟我在那間百多呎的錄音室翻箱倒櫃地尋找，也一無所獲。我突然想起，既然之前訪問過翁美玲，就不如今天重播一次，好讓聽眾懷緬一下這位出色的女藝人。」

在節目播放後，關菊英的那盒錄音帶竟然眼巴巴的放在直播室一張枱上。「真是沒可能，當年的錄音帶是很大盒的，我們幾個同事就像所謂『鬼揞眼』一樣。莫非這是翁小姐的安排？這個我也不曉得了。」