遇過迷上身心靈的人，甚麼都說是「宇宙」給的，要跟「高我」溝通，「知道」此生來人間原來因為自己前世簽過「靈魂契約」。有人不想再輪迴，鑽研離世那刻要謹記跟隨哪道光、走進哪道門，千萬別走錯。
好吧，都去鑽研吧，生前死後的一切從來是個謎。也許你已開始跟AI交往，超越人間世，不需要和未開化的人類交流了，下一步甚至積極聯絡外星人，成就解脫之道。
只要你別太認真，偶開天眼覷紅塵，眾生相還是相當有趣的。
現在流行甚麼都禪修、甚麼都叫修行。先不管修行是甚麼，可以先看看修行是為甚麼嗎？
我們都覺得修行是艱難且孤獨的路。難，其實不在解讀那些外星語的哲學/宗教典籍，也不是要為眾生做多少善事，要為大義跑到前方支援。這些都是滿足自我的事。
修行最難的一環，是需要你收斂目光，回頭看自己和身邊人，在共處中調教自己的自大、慾望和情緒。你要面對面，日復日花心神、時間和耐性去跟對方磨合，從學習溝通、互相照顧、調整情緒和放下自我中，接受沒有光環和不被理解。在重複的挫敗和反彈後，依然願意繼續付出，繼續調校自己，不預設滿師時間表。
修行，是為正視和調校自己的自大和軟弱，貪慾和卑微，依賴和掙扎，必須在世修，和別人共處時修，非靠獨自或集體靜心，或解讀經文修成。與其沉溺於研究經文或追求個人靈修體驗，不如從對身邊那個人做到細心和體諒起步。前者是大腦皮層和自我的運作，後者才是心的修煉。