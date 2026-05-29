遇過迷上身心靈的人，甚麼都說是「宇宙」給的，要跟「高我」溝通，「知道」此生來人間原來因為自己前世簽過「靈魂契約」。有人不想再輪迴，鑽研離世那刻要謹記跟隨哪道光、走進哪道門，千萬別走錯。

好吧，都去鑽研吧，生前死後的一切從來是個謎。也許你已開始跟AI交往，超越人間世，不需要和未開化的人類交流了，下一步甚至積極聯絡外星人，成就解脫之道。

只要你別太認真，偶開天眼覷紅塵，眾生相還是相當有趣的。

現在流行甚麼都禪修、甚麼都叫修行。先不管修行是甚麼，可以先看看修行是為甚麼嗎？