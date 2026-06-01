我身邊有一班旅行朋友，跟他們聊天猶如瞬間在眼前開啟了一個地理國際台，總是隨口拈來最新國際新聞、去的地方總是平常人不會去的國度。於是每次當他們問我最近去了哪裡時，我總是會忍不住莫名「心虛」：「我最近去了台灣/日本/ 韓國。」對於幾乎不常去這些「大路國家」的他們，彷彿去這些地方的我「很不型」、「很不勇敢」。

但最近我有個覺察，發覺這個批判，其實是我自己給自己的。當我這樣劃分出「型」或「不型」時，我就不自覺生出了很多情緒 —— 羞愧、自卑、羨慕。但這個「型」或「不型」，誰去定義出來呢？當我這樣定義時，我就忘記感恩我已經擁有的許多事。回頭看，我有能力去不同的地方探索、去學習不同的事物，因此打開了很多對於世界的想象，光是這樣想時就發覺自己真的是幸運的人啊！當然，我也很感恩自己選擇把時間和金錢資源花在這些事情上。

有時人會不自覺地將自己目前遇到的困境，歸咎於外在發生的一些人或事，而生出無力感。的確很多事情並不由我們去控制，就像旅行時，遇上意外是常有的事：火車突然停駛、跌爛了手機、收不到信號迷路，但我們卻有能力去選擇如何去面對和詮釋這些事情。「選擇你喜歡的，喜歡你的選擇」去哪裡玩、如何玩是我的選擇，每個人都有自己喜歡去的地方和生活節奏。如果你現在不喜歡目前的狀況，就重新選擇吧！當我們為自己的選擇負上責任時，自然會生出勇氣和力量。