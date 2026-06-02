Cutler and Gross聯乘Debbie Harry出太陽眼鏡

果真是薑愈老愈辣。提起Debbie Harry，不少樂迷腦海中都會立即響起紐約樂隊Blondie的經典金曲。呢位被譽為龐克女王的傳奇人物，數十年來一直遊走於音樂與時尚之間，其標誌性金髮形象至今仍深深影響流行文化。最近，她就與英國眼鏡品牌Cutler and Gross攜手推出全新聯乘太陽眼鏡系列。

今次合作不只是向Debbie Harry的經典魅力致敬，更將她多年來叛逆、前衛的精神融入設計之中，獻給每一位勇於展現真我的時尚愛好者。全系列於意大利人手製作，帶來三款個性鮮明的鏡框設計，並在精緻工藝與不羈態度之間取得平衡。