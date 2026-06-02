Cutler and Gross聯乘Debbie Harry出太陽眼鏡

果真是薑愈老愈辣。提起Debbie Harry，不少樂迷腦海中都會立即響起紐約樂隊Blondie的經典金曲。呢位被譽為龐克女王的傳奇人物，數十年來一直遊走於音樂與時尚之間，其標誌性金髮形象至今仍深深影響流行文化。最近，她就與英國眼鏡品牌Cutler and Gross攜手推出全新聯乘太陽眼鏡系列。
今次合作不只是向Debbie Harry的經典魅力致敬，更將她多年來叛逆、前衛的精神融入設計之中，獻給每一位勇於展現真我的時尚愛好者。全系列於意大利人手製作，帶來三款個性鮮明的鏡框設計，並在精緻工藝與不羈態度之間取得平衡。
當中Akira 001採用大膽蝴蝶形鏡框設計，立體輪廓鮮明，充滿舞台氣場；Valentina 002則以俐落方形線條打造鮮明輪廓，散發強烈個性魅力；至於Maria 003，則重新演繹復古貓眼設計，配搭優雅弧形鏡片，展現歷久常新的經典美感。系列提供經典亮黑及深啡兩款配色選擇，每副鏡框均刻有Debbie Harry專屬金色「DH」標誌，為設計增添獨特個人印記。
無論你是熱愛音樂文化、鍾情復古美學，又或單純想為日常造型增添一份率性魅力，這個系列都能成為展現個性的最佳配搭。每個人看事物和感受世界的方式都不同，無論成名與否，Debbie Harry都忠於自我，亦無懼被人誤解，正是這份自我肯定意識及無懼標籤的態度，成為今次聯乘系列的核心精神。聯乘系列已於上月正式登場，並於Cutler and Gross全球專門店及官方網站同步發售。