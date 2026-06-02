「一五」一十對接「十五五」

香港首份五年規劃(「一五」規劃)在時間與政策上主動對接國家的「十五五」規劃，將國家對香港的定位進一步落地深化，從「超級聯繫人」升級為「超級增值人」，主動創造價值；角色也由配合「國家所需、香港所長」，轉為敢於先行布局。

重點領域全面鋪開：鞏固資金自由流通、普通法體制、低稅率、物流樞紐、資訊與人才自由等既有優勢；同時對接國家戰略，建設國際創新科技中心、發展新質生產力，參與區域協同與規則銜接。以具體安排回應民生所需，讓發展與民生同頻共振，實現產業升級。