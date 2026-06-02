「一五」一十對接「十五五」

香港首份五年規劃(「一五」規劃)在時間與政策上主動對接國家的「十五五」規劃，將國家對香港的定位進一步落地深化，從「超級聯繫人」升級為「超級增值人」，主動創造價值；角色也由配合「國家所需、香港所長」，轉為敢於先行布局。
重點領域全面鋪開：鞏固資金自由流通、普通法體制、低稅率、物流樞紐、資訊與人才自由等既有優勢；同時對接國家戰略，建設國際創新科技中心、發展新質生產力，參與區域協同與規則銜接。以具體安排回應民生所需，讓發展與民生同頻共振，實現產業升級。
制度機制顯著創新：首次建立行政與立法會的「協同研究及意見收集」機制，透過立法會新設的6個小組委員會，按政策界別分工推進120項研究課題，提升諮詢質量與效率。例如，香港全力倡議的「高增值供應鏈服務中心」等方向，已納入國家發展大局。
財政方面，香港聚焦資源投放，打造國際創新科技中心和金融中心，提升優勢產業，成為國際高端人才集聚高地，並推動文體旅融合、綠色發展、土地房屋供應、基建與關愛共融。善用公共財政，將國家藍圖轉化為具體政策、路徑與項目，推動香港從「被規劃」轉向「主動對接、貢獻國家」。在新階段，「一五一十」清晰體現香港的獨特價值，以及承先啟後的積極作為。