AI賦能 評論寫作三部曲

AI正在改寫教育的面貌，am730早前聯同國際青少年創科教育協會，舉辦「『智』啟學教」實踐研討會，邀請教育局副局長施俊輝、am730創辦人施永青，以及多名專家學者，共同探討香港人工智能教育的未來發展與應用。其中最為深刻的是am730主筆何民傑博士主講的「AI賦能中小學生議論文教學」部分。他提出的評論寫作「三部曲」，為教育界展示了AI如何協助學生寫作。
第一步：文思泉湧——從「唔知寫咩」到「識得問」。何博士指出，傳統課堂中，每日發生這麼多事，學生不懂揀選題目。而AI正可作為「思維啟發者」，透過與AI對話，學生能逐步把模糊的興趣轉化為可評論、可舉證、可發表的題目。
第二步：鞭辟入裡——警惕AI幻覺，把關才是核心。何博士以自身傳媒經驗警告：AI生成答案可以非常流暢，卻可能出現「幻覺」——部分資料隨時出錯。因此，教師必須教導學生核對資料、遵守本地法例如國安法、私隱條例、版權條例等，不能純粹依賴外國平台。
第三步：妙筆生花——風格、語氣。當內容與論證扎實後，AI可協助潤色風格。何博士分享秘訣：向AI交代清楚立場、目的、篇幅、段落與論證方式，甚至可以指定「魯迅風格」，讓文章不只正確，更有感染力。
何博士建議學校建立專屬的校內知識庫(校史、辯論隊成績、圖書館借閱紀錄等)，讓學生從關心的身邊議題開始評論，逐步建立對學校、社區乃至國家的歸屬感。何博士還透露，正籌備新聞寫作、上片製作、評論教學等多個到校AI教育工作坊，有興趣的教育界人士要密切注意。