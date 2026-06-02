AI賦能 評論寫作三部曲

AI正在改寫教育的面貌，am730早前聯同國際青少年創科教育協會，舉辦「『智』啟學教」實踐研討會，邀請教育局副局長施俊輝、am730創辦人施永青，以及多名專家學者，共同探討香港人工智能教育的未來發展與應用。其中最為深刻的是am730主筆何民傑博士主講的「AI賦能中小學生議論文教學」部分。他提出的評論寫作「三部曲」，為教育界展示了AI如何協助學生寫作。

第一步：文思泉湧——從「唔知寫咩」到「識得問」。何博士指出，傳統課堂中，每日發生這麼多事，學生不懂揀選題目。而AI正可作為「思維啟發者」，透過與AI對話，學生能逐步把模糊的興趣轉化為可評論、可舉證、可發表的題目。