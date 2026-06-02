「香港之光」背後的形象工程

首位港產太空人黎家盈隨神舟二十三號升空，迅即成為香港社會的焦點。這位被譽為「香港之光」的人物，其成就不僅是個人榮耀，更是一場全社會層面的公共關係工程。首先，政府與主流媒體積極推動相關宣傳，將黎家盈塑造成「從警隊到太空人」的勵志典範，與「一國兩制」及國家認同緊密連結。行政長官李家超多次於社交平台發文，強調其經歷正是「一國兩制」優勢的具體體現。

這種官方論述既有助於推廣國民教育，也強化了愛國主義氛圍。社會各界同樣熱烈響應。多個團體舉辦太空升空直播活動，吸引市民參與，現場旗幟飄揚，氣氛熱烈。無論長者還是青年，均表現出高度自豪與激動，進一步提升民族認同感。輿論亦呼籲年輕人借鑑黎家盈的奮鬥精神，擺脫急於求成的心態，投身創新科技領域，突破傳統產業的框架。