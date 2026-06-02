善用離岸資產湧入的股市投資機會

最近統計2025年底香港離岸資產達2.95萬億美元，首次超越瑞士、躍居全球第一，核心來自內地高淨值資金流入、互聯互通擴容、家族辦公室集群及CRS(Common Reporting Standard，共同申報准則)下全球資金東移，這一結構性紅利，直接利好港股跨境金融全鏈條，投資者可按主線精選標的、分批穩健布局。

最核心受益是港交所(0388)：作為唯一交易清算樞紐，離岸資金湧入推高港股成交、IPO募資、互聯互通及衍生品手續費，流動性溢價與估值修復空間最確定，是配置底倉首選。

其次聚焦跨境銀行與私人銀行：滙豐控股(0005)、渣打集團(2888)，深耕離岸存款、跨境結算、私人銀行、家族信託，承接亞太與中東離岸資金，管理費、託管費持續增長。