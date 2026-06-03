阿正一句對白肯定2026最佳港劇 《COURT!》合理的謊言 不合理的真話

「唔係佢！一啲都唔似！」ViuTV原創律政劇《COURT!》中第二個故事，主要描述一隊警員調查一名南亞裔男子涉嫌偷取酒店房間夾萬約12萬港元，其中一名由阿正飾演的幹探在多番搜證下確認南亞裔男子跟由SICA飾演的迷妹少女合謀犯案，不過後來出現轉折性劇情，原來有一名幾乎同樣面孔的男子現身，這時上司陸駿光已知「有兩個非常相似的人」的事實，並刻意將一條CCTV片段播放給阿正看，阿正看了一眼就非常肯定地說：「唔係佢(原被告)！一啲都唔似！」她選擇相信自己的推論，而且深信不疑，當推論出現疑點時，她選擇否認事實，這個單元故事其中兩個題目叫作「合理的謊言」和「不合理的謊話」，這種看似無理取鬧的狀況，幾乎每天都在發生。

如果只看港劇，這麼多年來我們看的跟所謂「法庭戲」主要都是來自兩類，第一類是80年代劉德華和葉德嫻主演的《法內情》類型，一切以被告人的主觀情感出發，劇情聚焦案件中的原告與被告之間的情感關係，帶著濃厚的「法律不外乎人情」的中國傳統煽情色彩；第二類就是TVB的《壹號皇庭》系列，主要集中一群律師們的中產優渥生活，他們的工作跟感情細節，幾乎每兩集就會出現大家在酒吧中葡萄美酒夜光杯，案件用來反映幾位律師不同人格和精神面貌多於案件本身的主控被告。即使近年TVB仿效韓國《少年法庭》拍攝的《正義女神》，劇情更靠近每單案件的少年犯，但套路始終離不開「法律不外乎人情」跟「律師優渥生活」這兩條主線。

《COURT!》完全打破這數十年來香港拍攝法庭劇的主旋律，監製朱淑儀在訪問中透露，《COURT!》耗時四、五年籌備，編劇團隊不僅多次到法庭聽審，劇中每一句對白和程序都由專業的法律顧問審核，確保最大程度上的真實性，全劇節奏緊湊且不拖沓的敘事，在真實性與戲情性之間平衡穿插，打破傳統香港律政劇俗套桎梏的敘事視角，確實令觀眾耳目一新。劇集嘗試從法官、警方以及被告等不同身份或觀察或參與案件，以不同角度剖析一宗案件有不同面向，而他們的角度都是以「個人最大利益」先行，在最現實的利己主義下觀察或參與案件，例如一名警察因為在搜證期間出現疏忽，他會在呈堂講述案件時隻字不提疏忽部分；又或是一名對動物有愛的法官，可以不惜浪費公帑而傳召一隻貓上庭，到第二個單元另一法官又可以因為不想浪費時間與公帑的理由，而選擇在一些非常需要解散陪審團或重審的情況下繼續審訊。這些非常利己和人性的選擇，讓觀眾在觀賞時感受到無比真實：所有公義都在人為選擇下扭曲變形，大家都在既定程序下既安份守己又不斷從中謀取最大利益……現實不正是如此嗎？

魯生雖然已經離任MakerVille CEO及ViuTV董事總經理職務，但在他離職前跟李澤楷與杜琪峰合資的影視公司銀河映像的合作，當中催生的劇集，卻惠澤了全港觀眾，當中包括早前的《三命》，以及現正熱播的《COURT!》。

多美好的CASTING

耳目一新的還有一批過往ViuTV的演員都在此劇精良的劇本、導演等幕後的帶領下帶來非常突出的演出。我一直以為娟姐只可以做肥仔老婆，直至《COURT!》看到她被Stanley鬧時的困窘，下一幕再回到辦公室獨自垂淚；強尼那種看透世情、表面冷靜其實內心對公義一團火有著千言萬語卻不再想說出來的疲憊；SICA很用心地在做自己之餘思考如何更契合角色需要，大家都在《COURT!》中找到自己的代表作；陳子豐是鐵膽不能沒有他；黃奕晨完全將二世祖的傲慢輕佻演繹到位；歐鎮灝只要看過《不赦之罪》就知道他是新世代演員其中一顆最耀眼的星，他的好是他有思考角色但又不會「多」，力量都從內而外，是不可多得又有型又帥的新晉男演員；一群新面孔更不用多說，演猥褻案被告的劉家聰、演猥褻案受害人的葉澍欣、失竊案第二被告Ramesh Ramaiah的艾文，全部都入型入格，希望香港電視電影業未來有更多機會可以看到他們演出。

ViuTV劇一直有被香港觀眾善待的優勢，主要因為被大家稱為大台的對家，因各種原因給人一種流水作業的刻板印象，因此當Viu劇一些新面孔新劇種新情節往往會被網上吹捧，甚至乎過分吹捧，當你冷靜下來時會發現無論是題材和質素都與網上吹捧的形容有出入，一些相似甚至相同的情節同樣有出現在大台，只不過大家選擇忽略，甚至乎帶偏見予以抨擊。而當這些過分「吹捧Viu踩大台」出現反噬時，便有可能出現一些真正上乘的作品被忽略的情況。ViuTV原創律政劇《COURT!》憑藉對真實法庭程序近乎偏執的還原，以及對司法與真相關係的深刻探討，以及其電影級的製作水準，值得獲得更廣泛的社會討論。