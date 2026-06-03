當我們苦口婆心地提醒孩子時，不時會換來他們的不耐煩、頂嘴或翻白眼。大家心裡一定覺得無奈：「好心提醒你，都是為你好，不想你走我走過的冤枉路呀！」

我是個頗直接又硬邦邦的人，若不是回看謙謙、童童出生後的影片，我也忘了那個溫柔地對他們說BB話的自己！孩子小時候，我們的語氣總是柔和的。但當孩子長大，父母好像也忘了溫柔是甚麼！試著換位思考，若有人常常「提醒我該怎樣做」，我也會覺得被控制、不被信任，像笨蛋一樣！別怪孩子黑臉不懂事，關係總是雙向的。說話是一種藝術，換個說法，減少命令：「你覺得如果我們這樣做，會不會比較好？」對孩子來說會順耳很多。