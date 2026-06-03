當我們苦口婆心地提醒孩子時，不時會換來他們的不耐煩、頂嘴或翻白眼。大家心裡一定覺得無奈：「好心提醒你，都是為你好，不想你走我走過的冤枉路呀！」
我是個頗直接又硬邦邦的人，若不是回看謙謙、童童出生後的影片，我也忘了那個溫柔地對他們說BB話的自己！孩子小時候，我們的語氣總是柔和的。但當孩子長大，父母好像也忘了溫柔是甚麼！試著換位思考，若有人常常「提醒我該怎樣做」，我也會覺得被控制、不被信任，像笨蛋一樣！別怪孩子黑臉不懂事，關係總是雙向的。說話是一種藝術，換個說法，減少命令：「你覺得如果我們這樣做，會不會比較好？」對孩子來說會順耳很多。
當謙謙、童童要做抉擇時，他們並非完全沒有想法。有時孩子需要的，只是對他們心裡未確定想法的肯定。比起直接說出「我的答案」，我更喜歡反問：「你覺得呢？」很多時候，家長只是協調者 (facilitator)，引導他們思考並理解自己的需要，最後學懂拿主意及獨立思考。與其告訴孩子應該怎麼做，不如試著分享自己的經歷，這永遠比說教容易讓人接受。不過，我們只是示範如何做決定，不要勉強孩子復刻你的選擇。
當孩子因為沒聽建議而吃虧時，我們常忍不住說：「早就說過了吧！為甚麼不聽！自找麻煩！」除了讓孩子難堪，這話沒有任何好處。試著用同理心陪伴他們面對挫折，讓孩子知道犯錯沒關係，我們依然愛他，慢慢成長就好！
我們想保護孩子，可以給予建議，但最後還是要退一步，相信孩子，把選擇權交給他們吧！