重塑AI PC新定義

NVIDIA執行長黃仁勳於台北電腦展前的新聞發布會上，正式發表可能顛覆個人電腦產業生態的革命性平台「NVIDIA RTX Spark」。這款集結NVIDIA 33年技術精華的超級晶片，不僅代表著硬體算力再度迎來歷史性的飛躍，更被視為個人電腦發展40年來最重要的轉捩點。發布會上，NVIDIA同時宣布與Microsoft及MediaTek展開深度戰略合作，推出基於台積電3奈米製程、內建高達700億個電晶體的客製化20核心處理器，將傳統PC脫離單純的應用程式框架，正式帶領全球使用者邁進由AI代理主導的全新智能新紀元。

從整個產業生態圈來看，NVIDIA與Microsoft的聯手無疑是重塑未來的Windows平台。黃仁勳在演講中指出，未來的作業系統將深度結合大型語言模型，成為現代版的開發核心，而全新推出的「Agentic Runtime」代理運行環境，將允許自主AI助手在本地安全運行，實現能看、能聽且能對話的強大本地自主性。不論是執行複雜的數位生物學模擬，或是流暢運行極致的光線追蹤與3A遊戲鉅作，這款代號為N1x的晶片皆展現出高達1PetaFLOP的驚人AI算力。隨著搭載該平台的輕薄筆記型電腦同步亮相，市場將迎來具備全天候續航力與極致效能的頂級視覺體驗，這場個人電腦革命也將加速推進。