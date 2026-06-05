神級醬油拉麵來港 嫌鹹定係唔識食？ 拉麵屋 嶋

香港人對日本拉麵嘅熱愛，已經到咗無可救藥嘅地步。不過講到真正神級嘅醬油拉麵名店進駐，大家又頂唔頂得順正宗風味？長年喺日本權威美食網站Tabelog維持4分以上、被譽為「東京三大拉麵名店」之一嘅「拉麵屋 嶋」(らぁ麺や 嶋)，宣布喺銅鑼灣Sugar+開設全球首間海外分店。呢間喺澀谷起家嘅「預約困難店」，東京元祖店每日只賣60碗，今次香港店試業，創辦人盛島博志親自嚟香港監修，仲「加碼」至每日限量供應120碗，足見對香港市場嘅重視。新店開張往往係考驗香港人口味嘅時候，試業期間，已經在網上睇到有啲本地食客嫌佢嘅湯底「太鹹」。為咗公平起見，我特登等到創辦人離港後先去實測。

其實，日本正宗拉麵——尤其係嶋最自豪嘅淡麗系醬油湯底，本質上就係偏鹹。醬油拉麵食嘅係醬油嘅豆香同層次，而唔係好似廣東老火湯咁等你可以成碗飲晒。據知香港店其實已經因應本地人口味，將鹹度稍為調低，我飲咗幾啖都未出現涸喉情況。如果咁都覺得重口味，只能話係部分香港人食唔慣正宗風味，多過係層次問題，醬油拉麵唔鹹不如返屋企食開水系拉麵。

要了解盛島博志嘅職人魂，就要睇佢點樣用將近30種食材去熬製嗰鍋靈魂湯底。入面有日本國產雞、干貝、蜆、熟成鰹節，甚至連鯛魚頭同昆布都計埋，再搭配六款日本進口魚乾(包括頂級吞拿魚花)同新鮮蔬菜。咁複雜嘅魚介同肉類鮮味，必須要有足夠嘅鹹度去將鮮味提出嚟。

香港店今次誠意十足，供應四款拉麵配搭三款湯底。我一嚟就打大佬食陣容最豪華嘅「極上味玉拉麵」($158)，配料有齊燒豚腩、慢煮雞叉燒、慢煮豚叉燒、煙熏叉燒同海老雲吞，食肉獸男士完全冇投訴。如果想學日本職人最地道嘅食法，建議另加$28叫碗白飯，食完麵之後倒入剩餘嘅湯底入面變成湯飯，咁樣先至算係最地道食法。嫌鹹？不如試下用日本飲食文化嘅角度去欣賞啦。