美術指導調景嶺靈異事件

香港著名電影美術指導雷楚雄先生，早前到來筆者靈異節目《恐怖在線》分享多件靈異事件，原來Bill叔叔(暱稱)從小開始也會接觸到這方面的事情，雖則他不是有陰陽眼，但偶然也會看得很清楚。 Bill叔叔少年時住在調景嶺村，那裏一向傳出很多靈異事件，或許與當年曾用作日軍刑場有關：「我記得約在初中時，每晚睡在鐵製碌架床，都會感覺到床架如地震般劇烈搖晃，我驚到不敢落床，只強迫自己早點瞓著來逃避恐懼。最驚悚的一次發生在深夜溫習時，先是聽到客廳傳來如穿著水鞋的沉重腳步聲，就在我伸手熄燈之際，感覺到大腿被重重拍了三下，甚至發出清脆的聲音。這種騷擾持續到中四那年，因長期受擾而心生憤怒，直到某次受擾時聽到一個男人聲音從耳邊掠過後，騷擾才正式停止。」

此外，由於當時家裡沒有廁所，每次必須使用外面的公廁，而那裏亦是另一個猛鬼傳說地方：「我相信很多住在調景嶺的村民，也聽說過當時茅廁下面便是海，大、小便會隨水沖走，如廁後若沒有廁紙，會有隻鬼手拿著廁紙由馬桶上伸出來幫你一把，你夠膽用嗎？」另外，Bill叔叔亦聽過深夜時分整齊的軍人步操聲音。 無巧不成話，筆者近日走訪調景嶺舊址，即現在將軍澳厚德邨一帶，有一位近七旬的街坊，他正正就是當年調景嶺的居民，他亦聽過茅廁鬼手事件，相信這已成為當年街坊回憶的一部分。

Bill叔叔在八十年代前往英國修讀電影電視，在溫莎附近租住了一間維多利亞建築風格的舊樓房，他入住後亦有怪事發生。「凌晨三點聽到一名女子用廣東話問我『你瞓咗未』，房內的一張維多利亞式搖椅竟然自動移向我。我鼓起勇氣用英文大喊自己是付了房租的學生，有權住在這裡，隨後便聽到一聲沙啞的女子笑聲。事後從校工口中得知，那棟建築確實存在靈異問題。」 眼見這位老友記Bill叔叔，雖然已經76歲，由於他仍然熱愛健身，精神充沛陽氣十足，近年已和靈異的東西絕緣了。所以保持正能量才是最重要。