原來很多人都有心悸症

從小有心悸症狀，疑似是某種驚嚇反射作用，聽不得門鈴、敲門和電話聲，心會反射般「彈出來」，像隻受驚的小貓。具體症狀是心跳猛然加速，收縮力增強，產生心臟快跳出來的不適或不安感。這是被突如其來的聲音觸發了「戰鬥或逃跑反應」，令腎上腺素瞬間激增而引發心悸。原因嘛，可能是先天或遺傳，也可能是自小有社恐，怕見人或被人打擾的壓力所致，也有心理原因如焦慮。幾十年的症狀，每個階段的心悸成因，都有不同的誘因和變化。

身邊的人和不少客人都有類似的體驗。醫生說，若沒有伴隨胸悶、呼吸困難、頭暈、盜汗或昏厥的話，偶發的驚嚇性心跳加速通常無害。中醫會用針或藥調心腎。我平時替自己療心的工具，是136.1Hz靜心音叉。