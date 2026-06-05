原來很多人都有心悸症

從小有心悸症狀，疑似是某種驚嚇反射作用，聽不得門鈴、敲門和電話聲，心會反射般「彈出來」，像隻受驚的小貓。具體症狀是心跳猛然加速，收縮力增強，產生心臟快跳出來的不適或不安感。這是被突如其來的聲音觸發了「戰鬥或逃跑反應」，令腎上腺素瞬間激增而引發心悸。原因嘛，可能是先天或遺傳，也可能是自小有社恐，怕見人或被人打擾的壓力所致，也有心理原因如焦慮。幾十年的症狀，每個階段的心悸成因，都有不同的誘因和變化。
身邊的人和不少客人都有類似的體驗。醫生說，若沒有伴隨胸悶、呼吸困難、頭暈、盜汗或昏厥的話，偶發的驚嚇性心跳加速通常無害。中醫會用針或藥調心腎。我平時替自己療心的工具，是136.1Hz靜心音叉。
不少醫者專心於研究某個領域的療法，積累了心得或成就，正因為他們本身便有該種病患。而心對應的其中一組症狀是情緒病。因為天生心不定，經過潛心的鑽研和歲月的歷練，讓我成為一個專注的情緒療心師。還因為追求極致，研發了自家品牌、專門定心和調心的兩支音叉。相應的專業音叉課至今已開辦了十多年，在內地和香港的學生已逾數千。
音叉是穩定的治療工具，也是一套物理學和數學，但理論只是理論，工具只是工具，雖然它是你可靠的療癒師，但如何用得適當，需要學習「先定後靜」的法門，修穩定、帶正念，練好基本功。
我的年度音叉課6月28日開辦，教你把自己變成一支音叉，做自己的療心師。查詢WhatsApp：4679 9198。