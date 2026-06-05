工作是鍛煉 快樂是保健

早前在新浪財經上讀到內地三全食品創辦人陳澤民的專訪，提到他80多歲仍選擇第三次創業，令我這個剛滿60歲的創業者大感鼓舞，也再不敢輕言退休了。

訪問中，他細數三段創業歷程。第一次是50多歲時創立三全食品，把速凍食品打造成河南的支柱產業。第二次是70多歲進軍地熱能源領域。而到了84歲第三次創業，他投身核電池與納米金剛石領域。多次跨界別領域創業，背後都是同一份信念，就是圍繞着「國家需要，人民需要」。

他認為，創業路上，選擇比努力更重要。只要方向對準國家與人民的需要，即使失敗也有價值。而且方向對了，頂多是走得快慢的問題；但方向錯了，再努力也只會愈陷愈深。