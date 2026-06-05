工作是鍛煉 快樂是保健

早前在新浪財經上讀到內地三全食品創辦人陳澤民的專訪，提到他80多歲仍選擇第三次創業，令我這個剛滿60歲的創業者大感鼓舞，也再不敢輕言退休了。
訪問中，他細數三段創業歷程。第一次是50多歲時創立三全食品，把速凍食品打造成河南的支柱產業。第二次是70多歲進軍地熱能源領域。而到了84歲第三次創業，他投身核電池與納米金剛石領域。多次跨界別領域創業，背後都是同一份信念，就是圍繞着「國家需要，人民需要」。
他認為，創業路上，選擇比努力更重要。只要方向對準國家與人民的需要，即使失敗也有價值。而且方向對了，頂多是走得快慢的問題；但方向錯了，再努力也只會愈陷愈深。
我的創業沒那麼偉大，我只是看到廣告從業員的需要，希望廣告公司能共享成果。幸好方向大致正確，才有了今天的規模。陳澤民還有一句話讓我印象深刻：「別人都搞的事，再搞沒意思。」這或許正是辨別方向的最佳準則：創業，就該做別人不做的事。
他也相信「利他就是利己」，這也是我的信念。我們集團投資的公司，最成功的幾乎都是抱着幫人的心態去做，雖然當初沒有計算過自己的回報，最後還是得到非常理想的成果。
陳澤民的口頭禪是：「工作就是鍛煉，快樂就是保健。」他說：「我始終保持愉快的心情去創業，就不知道歲數了。」現在，我每天懷著興致勃勃的心情去工作，我深信這有益於身心靈健康。希望到了80多歲時，我仍能像他那樣健康，繼續幹一番事業。