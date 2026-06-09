不痛不癢就不用拔？從人類演化史看智慧齒的「隱形危機」

在日常的牙科檢查中，當醫生透過 X 光片發現病人口腔深處埋藏著智慧齒，並建議安排拔除時，最常聽到的回應往往是：「醫生，我這顆牙齒不痛不癢，平時連看都看不到，為什麼要平白無事去拔掉它？」 要解答這個疑惑，我們不妨將時間倒流，從人類的演化故事說起。 從石器時代到現代餐桌：消失的顎骨空間 在遠古時代，我們的祖先過著茹毛飲血、採集打獵的生活。當時的食物未經精製，且夾雜著大量的沙石與粗糙纖維，需要極大的咬合力去咀嚼。為了適應這種飲食環境，古代人的下顎骨普遍發達且寬闊，三十二顆牙齒（包括最後萌出的四顆智慧齒）往往有足夠的空間整齊排列，發揮咀嚼功能。

然而，隨著人類文明發展，現代人的飲食習慣發生了根本性的轉變。我們吃得越來越精緻，烹調技術與刀叉等工具的出現，大大減少了牙齒切割食物的負擔。在「用進廢退」的演化規律下，人類的下顎骨逐漸縮小、退化。但矛盾的是，我們基因裡智慧齒的數目卻沒有隨之減少。當「變小了的下顎」遇上「體積依舊的智慧齒」，便造成了現代人普遍面對的困境：口腔內根本沒有足夠的空間讓智慧齒正常生長。 肉眼看不見的隱形檢查：平時無感並不等於安全

因為空間不足，許多智慧齒只能埋在牙齦或骨頭內，甚至以各種奇怪的角度倒臥。這解釋了為什麼許多病人「不痛不癢」，甚至在口腔內完全看不到它們的存在。 這正是為什麼定期拜訪牙醫、進行洗牙與常規照 X 光片（X-ray）顯得如此緊要。透過全景影像，醫生能夠越過肉眼限制，偵測出這些隱藏的智慧齒是否正埋下長遠的病理隱患。必須強調的是，在一般情況下，即使智慧齒位置不佳，病人自身是完全不會有任何感覺的，但以下兩種隱藏情況，一旦將來爆發，後果將非常棘手：

下牙槽神經線壓迫： 下顎的智慧齒如果牙根與主要神經線過於接近、甚至壓迫到神經，平時病人雖然毫無知覺，但若將來牙齒嚴重發炎或蛀壞入神經線，就沒有「牙冠切除」這個選項，此時原隻拔牙傷及神經線、導致術後嘴唇長期麻痺的面癱風險將會非常高。

上頜鼻竇重疊（Overlap）： 上顎的智慧齒如果向上延伸，與鼻竇位置重疊，平時同樣不會引致任何不適。然而，一旦這顆智慧齒將來不幸發生細菌感染，炎症極容易向上蔓延，引發「牙源性鼻竇炎」（Odontogenic Sinusitis）。

這些風險在早期通常毫无先兆，唯有依賴定期檢查，在尚未出事、風險最低的窗口期進行評估，才是最理性的做法。 發病時的連環劇痛：從冠周炎到咬肉惡性循環 如果對這些隱患置之不理，當智慧齒一旦引發急性病發，帶來的往往是難以忍受的劇痛。 最常見的臨床症狀是「冠周炎」（Pericoronitis）。當智慧齒未能完全萌出，與周邊的牙肉之間會形成一個極難清潔的盲區。當食物殘渣與細菌在此處積聚，便會引發嚴重的急性發炎，令病人痛得無法張口甚至面部腫脹。

此外，空間不足亦會令智慧齒「對歪」前面棚牙，直接頂壞前方重要的第二大臼齒。更有不少臨床個案是，上顎的智慧齒因為向外歪斜生長，每次咬合時都會不斷咬到口腔內的軟肉。這種創傷會令牙肉越咬越腫，而腫脹的牙肉又更容易被咬到，形成極其痛苦的惡性循環。若等到出現這些嚴重症狀才被迫處理，病人所承受的痛苦與手術難度都會大大增加。 預防性拔除：為了更長遠的口腔衞生 既然如此，我們在「不痛不癢」時預先拔除智慧齒，在醫學上究竟有何積極意義？

在臨床上，預防性拔除（Prophylactic Extraction）往往是出於整體的健康策略。例如，不少病人在接受牙齒矯正（箍牙）前，醫生會建議先拔除智慧齒，以騰出寶貴的空間讓其他牙齒排齊。即使不需要箍牙，預先移除這些注定無法徹底清潔的阻生齒，亦能顯著提升整個口腔的衞生水平，徹底杜絕日後細菌滋生、牙周發炎及鄰齒蛀壞的機會。 在身體狀況良好、沒有急性發炎的窗口期，由牙醫評估並預先安排處理，往往是代價最低、亦最能免卻將來後續麻煩的理智決定。保護口腔健康不應等到身體拉響劇痛的警報，由淺入深地了解身體的演化與結構，才能做出最適合自己的醫療選擇。

客席作者簡介：

廖正揚醫生