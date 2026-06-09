AI浪潮下的公關突圍戰

最近筆者出席了Institute of Public Relations(IPR)發布《Global: Futureproofing Communications for What’s Next》全球研究報告研討會，提出了一個令所有公關及傳訊人員都無法忽視的現實：AI正以驚人速度改變我們的專業版圖。 過去我們談AI，多半是自動化發稿、數據分析的「好幫手」。但報告指出，未來的AI將從「助手」演進為「代理團隊」——它不只是輔助，而是主動參與決策、協作、甚至危機處理。當AI能自動解鎖舊有IT系統，讓非技術員工也能用自然語言查數據、組合資訊時，傳統的資訊孤島將被徹底打破。

一個創意假設可被AI批量生成成百上千條個人化內容，極大壓低內容成本，卻同時挑戰著品質與真實感。品牌想在海量內容中突圍，不能再靠「多產」取勝，而是要回歸內容的真誠與價值。Anthropic AI平均要瀏覽8,800個頁面才導流一位用戶。換句話說，你的內容首先要「說服」AI，而不是直接說服人——這將徹底顛覆傳統傳訊策略。 AI帶來的挑戰同樣嚴峻。從人力取代、內容品質下降、人才斷層、成效難以量度，到媒體公信力下滑，每一項都可能讓行業陷入危機。但機遇同樣巨大：AI可協助提升生產力，重塑信譽管理，甚至令公關成為企業不可或缺的「數據業務夥伴」。