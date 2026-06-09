價值與利益，都是在資源不斷互換下產生出來。
價值是成果的總量，利益是個體收穫。無論是人與人之間的關係，還是人類與世界的關係，都離不開這四個象限：
1)共生共贏：這是最理想的狀態，大家一起創造價值，同時獲得各自所需利益。
2)捨己為人：這是一種高尚情操，常見於親情愛情，或是成就濟世為懷的大愛，犧牲自己成全他人。
3)損人利己：人品的分界線，叢林法則、弱肉強食的同義詞。社會上大部分規則與法律，都是為此而設。
4)兩敗俱傷：通常都是情緒主導的結果，又或者是弱者面對不公義時，作出最後控訴的手段。
人性、人格、人品，在價值和利益之下，很容易的便會顯露人前。作為一個領袖或管理者，用人之道，低階的看成本、中階的看能力、高階的看修養。自古以來，能成大事者，定必擁有超凡的心性與內在品格。所謂大愛，都是在更高價值面前，將自我約束與承受委屈，發揮到極致。自從「情緒價值」這個概念誕生以來，人與人之間的相處，衍生了更現實，同時亦更立體的詮釋。無私奉獻固然值得讚揚，然而身後之名和自我感動，也是一種滋養和動力。
用人眼光和處世氣度，從來都不是在舒適區孕育出來的。過程中少不免會經歷遺憾與失望，也會對人性產生恐懼和質疑。這些情緒是養分還是負擔，往往在於一念之間。
有人會選擇忍受有毒關係，亦有人會選擇斷捨離，也有人會選擇提升自己，將一切不舒適變得雲淡風輕。人生是一趟旅程，每個人行程中所體驗的風光與經歷也許不同，目的地都是一樣的。
一生價值，建於大局觀，藏在細節內。