價值與利益，都是在資源不斷互換下產生出來。

價值是成果的總量，利益是個體收穫。無論是人與人之間的關係，還是人類與世界的關係，都離不開這四個象限：

1)共生共贏：這是最理想的狀態，大家一起創造價值，同時獲得各自所需利益。

2)捨己為人：這是一種高尚情操，常見於親情愛情，或是成就濟世為懷的大愛，犧牲自己成全他人。

3)損人利己：人品的分界線，叢林法則、弱肉強食的同義詞。社會上大部分規則與法律，都是為此而設。

4)兩敗俱傷：通常都是情緒主導的結果，又或者是弱者面對不公義時，作出最後控訴的手段。