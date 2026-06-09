端午節將至，家家戶戶粽葉飄香。為了讓調景嶺區內的基層街坊同樣感受到節日的溫情，香港曼克頓扶輪社與景嶺社日前合辦「愛心粽子贈基層」活動，組織義工親手包裹愛心粽，並送予健明邨的基層家庭，以行動傳遞社區關懷。
是次活動獲西貢區議員張美雄辦事處協辦，並由煤氣公司贊助糯米、綠豆等食材。活動當日中午12時，義工們陸續到場，隨即分工合作投入包粽工作。現場井然有序，有人清洗粽葉、有人調配餡料、有人負責綑紮成形。值得留意的是，派發的皆為生粽，並未即時烹煮，目的是讓街坊帶回家後，可按個人喜好調整配料及烹煮時間，更具彈性與方便。
下午2時，活動進入派發階段。西貢區議員張美雄聯同景嶺社及香港曼克頓扶輪社的義工團隊，親手將一袋袋包裹整齊的粽子送到區內基層家庭手中。不少街坊接過粽子時面露笑容，紛紛表示感謝，讓他們能在節日中與親友一同品嘗這份暖心的傳統美味。
主辦單位表示，活動主要惠及調景嶺區內的基層家庭，希望透過傳統節日食品，傳遞社區資源共享與互助的精神。他們相信，日後能繼續舉辦類似活動，讓居民持續感受團結互助的社區力量。
一顆小小的粽子，連結了主辦單位、協辦機構與贊助企業的努力，也讓基層鄰里真切體會到社區網絡帶來的實際支援與關愛。端午未至，粽香已暖；人間有情，最是這份用心。