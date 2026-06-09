端午節將至，家家戶戶粽葉飄香。為了讓調景嶺區內的基層街坊同樣感受到節日的溫情，香港曼克頓扶輪社與景嶺社日前合辦「愛心粽子贈基層」活動，組織義工親手包裹愛心粽，並送予健明邨的基層家庭，以行動傳遞社區關懷。

是次活動獲西貢區議員張美雄辦事處協辦，並由煤氣公司贊助糯米、綠豆等食材。活動當日中午12時，義工們陸續到場，隨即分工合作投入包粽工作。現場井然有序，有人清洗粽葉、有人調配餡料、有人負責綑紮成形。值得留意的是，派發的皆為生粽，並未即時烹煮，目的是讓街坊帶回家後，可按個人喜好調整配料及烹煮時間，更具彈性與方便。