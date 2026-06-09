天氣愈熱，我愈學識尊重別人

近年香港嘅夏天，好似一年比一年熱。有時中午行出街，短短幾分鐘已經汗流浹背。我開始明白，原來有好多人每日都喺呢種環境下工作。有人要穿著制服四處奔走、有人每日外勤見客，有人即使三十多度，依然穿著整齊套裝工作，有些女士一早準備妥當，以最佳狀態面對客戶。

以前我總覺得，大家都係返工，辛苦是理所當然。但年紀漸長，我反而開始留意每份工作背後的付出。

有些人面對的是烈日、有些人面對的是業績、有些人面對的是客戶、有些人面對的是家庭與工作的兩難，每個人承受的壓力不同，但都在努力完成自己的責任。管理多年，我慢慢發現，人最容易犯的毛病，就是只看到別人的結果，卻看不到別人的過程，見到一個人成績好，未必知道他付出了多少時間；見到一個人工作穩定，未必知道他背後承受了多少壓力；見到一個人表面從容，未必知道他正在經歷甚麼挑戰。