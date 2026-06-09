65歲攞長生津，點解60歲買年金更精明？拆解「豁免資產」黃金時間差。 經常有準備退休的中產老友記問我：「Kathy，我想65歲攞政府長生津，到底應該幾時買年金去『合規豁免』資產最好？係咪等到64歲先買？」 聽到這個問題，我通常會反問：為何要為了等審查，而讓大筆資金白白閒置、被通脹蠶食？在財富策劃的精密佈局裡，想完美銜接長生津，「60歲」才是真正的黃金卡位點。 打破迷思！根據社署官網明文指引，除了政府公共年金，市場上其他保險公司的年金計劃，其投保保費同樣獲全數豁免計算資產(惟每月派發的固定年金須計入入息)。這就給了我們一個合理且合規的「時間差」佈局空間。

目前市場上不少優質的私營年金，提供5年滾存期、第6年開始派發的選項。若在60歲精準卡位買入，到65歲申請長生津時，5年滾存剛好結束，資金亦完成了基礎增值。退休即迎來「年金+津貼」雙重現金流，無縫銜接。 反之，若拖延至62歲才配置，65歲時雖可順利攞津貼，但年金仍在滾存期，便會產生兩年的被動收入真空期，極度影響退休生活質素。當然，若財力充裕，提早配置亦無妨，年金會比津貼更早派發，適合打算提早退休的朋友。 理財的核心永遠是「時間」與「規則」的博弈。想穩陣攞津貼，又不犧牲資金增長潛力，利用60歲的黃金窗口期鎖定免審查資產，是性價比很高的策略。提早精準卡位，才能將政策紅利與時間複利發揮到極致。