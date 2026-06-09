數字教育日益重要 大人小孩都要學習

作為家長的你，看着孩子用電腦做功課，一段段答案接連跳出來，又快又齊整，可能會忐忑，在AI這時代下，應該要求孩子自己動腦做，還是順應時代轉變，運用AI？為此頭痛的不止家長，有老師向筆者坦言，自己面對AI教學工具都還未上手，怎樣去教學生善用？
日前在立法會，就討論了關於數字教育的問題，有議員提出「推動香港中小學數字教育，培育未來數字人才」議案，筆者在會上建議，參考國家《教師數字素養》標準，盡快建立香港本地的教師AI素養培訓與認證體系。與此同時，校長以及家長，都應該納入數字教育的體系，以形成「教師‧校長‧家長」三位一體支援網絡。筆者的想法是，當教師、校長以及家長都知道如何正確地引導孩子使用AI工具時，我們的下一代就會更有競爭力。
此外，今日的中小學教育，可能仍然停留在傳統的「抄寫、背誦」式評估，所以筆者另一建議，就是特區政府要抓緊研究新型評估標準，明確AI使用的合理邊界，將考核重點從「知識記憶」轉向「創新思維、解決問題能力和批判性思維」，讓評估真正反映學生的綜合素質，培養出能駕馭AI而不是被AI取代的人才。
數字教育關係到每個孩子的未來，也關係到香港的長遠競爭力，如果有家長發現孩子已經使用AI去「取代腦袋」時，可能就要想方設法，正確地引導他們。人腦的可貴，在於我們能夠感知世界、有自己心靈，AI要取代人類，至少現在還未到時候。