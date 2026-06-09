數字教育日益重要 大人小孩都要學習

作為家長的你，看着孩子用電腦做功課，一段段答案接連跳出來，又快又齊整，可能會忐忑，在AI這時代下，應該要求孩子自己動腦做，還是順應時代轉變，運用AI？為此頭痛的不止家長，有老師向筆者坦言，自己面對AI教學工具都還未上手，怎樣去教學生善用？

日前在立法會，就討論了關於數字教育的問題，有議員提出「推動香港中小學數字教育，培育未來數字人才」議案，筆者在會上建議，參考國家《教師數字素養》標準，盡快建立香港本地的教師AI素養培訓與認證體系。與此同時，校長以及家長，都應該納入數字教育的體系，以形成「教師‧校長‧家長」三位一體支援網絡。筆者的想法是，當教師、校長以及家長都知道如何正確地引導孩子使用AI工具時，我們的下一代就會更有競爭力。