參加由香港傷健共融網絡主辦的《猛龍戈壁108KM大步走》活動，8天7夜中有4天3夜會在戈壁沙漠徒步108公里(最終走了總共118公里)。猛龍取其諧音盲聾，意即隊中有盲人及聾人，今次還有自閉症人士參與。83人大隊之中，有20多人是有障別人士，如何克服過程，以及沙漠中的極端天氣，是我很想親身見證。
在起點出發之後，從旁觀察視障人士的走路方法，由健視者帶領視障人士前進，沿途提示路面情況，讓視障人士「看」到。在凹凸不平的路面，他們走得比較小心，但去到路面平坦的時候，節奏就會加快與健視者無異，很是厲害。
在莫高窟參觀時，見到視障團友只靠聽去理解洞窟環境及雕塑壁畫，我跟丈夫也輪流嘗試閉上眼睛，聽對方指示進出窟洞，聽導遊解說，離開洞窟前打開眼睛一看，印證腦海中的影像與真實有甚麼分別，著實不容易理解全貌。
我與丈夫創立無障礙劇團已有十多年，與視障人士相處也有一定經驗，多年前渣馬10公里跑，我與丈夫也試過每人盲跑5公里，由對方領跑，平時演員訓練也有閉上眼睛的聽力練習，這次在我們在沙漠輪流閉上雙眼前行，對我們來說並不陌生，也不會感到害怕。然而，每一次重新進入黑暗，都會有新的發現。
當眼前變成一片漆黑，腳底板的感覺突然變得異常敏銳。每一粒小石頭、每一處高低起伏，都清晰地傳遞到身體。耳朵也彷彿突然升級，遠處的說話聲、風聲、腳步聲，全部變得更加鮮明。
當視覺暫時退場，其他感官便會悄悄接手工作。
很多時候，限制可能不是身體上的障礙，而是旁人先入為主的想像。旁人以為他們做不到，但他們做到了。這次，結果是他們用行動鼓勵了我們。
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