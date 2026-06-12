參加由香港傷健共融網絡主辦的《猛龍戈壁108KM大步走》活動，8天7夜中有4天3夜會在戈壁沙漠徒步108公里(最終走了總共118公里)。猛龍取其諧音盲聾，意即隊中有盲人及聾人，今次還有自閉症人士參與。83人大隊之中，有20多人是有障別人士，如何克服過程，以及沙漠中的極端天氣，是我很想親身見證。

在起點出發之後，從旁觀察視障人士的走路方法，由健視者帶領視障人士前進，沿途提示路面情況，讓視障人士「看」到。在凹凸不平的路面，他們走得比較小心，但去到路面平坦的時候，節奏就會加快與健視者無異，很是厲害。