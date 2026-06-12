銅鑼灣隱世法式大宅！ 名廚Leo Chow新官上任 先試「子薑拖羅」再暴風式吸靈魂叻沙

清新仲夏：拖羅加子薑嘅驚喜撞擊

前菜「拖羅他他」就已經係高潮，用刺身級拖羅配香軟牛油果，最神來之筆係師傅用咗醃子薑！爽脆、酸辣交織，一啖落去味蕾瞬間被「啪」一聲喚醒。另一道「香烤西班牙八爪魚」則玩法式慢煮工藝，先低溫慢煮鎖住水分，令八爪魚保持軟嫩唔驚咬到牙軟；再用西班牙辣肉腸(Chorizo)嘅油去煎香，淋埋牛油，煙熏同油脂香到犯晒規，配埋酸甜嘅紅椒堅果醬，豐富到好似有八條腿喺條舌尖上跳西班牙舞。成個海鮮系列最令人拍案叫絕嘅，一定係呢道「蒜油蟶子天使麵」：用上蘇格蘭空運嘅蟶子，冇花巧，純粹用蒜、白酒輕輕炒香，點到即止，將蟶子極致鮮甜嘅海洋風味完美釋放。再經「吸汁機器」天使麵索滿晒所有精華，入口帶有辣椒辛香超惹味，喺三十幾度嘅炎夏來一碟，悶氣全消。