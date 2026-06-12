銅鑼灣隱世法式大宅！ 名廚Leo Chow新官上任 先試「子薑拖羅」再暴風式吸靈魂叻沙

喺喧鬧嘅銅鑼灣核心地帶禮頓道，香港逸蘭銅鑼灣酒店(Lanson Place)總帶著一種與世隔絕嘅隱世feel。呢度冇流於表面嘅奢華浮誇，反而似走入咗邊個低調富豪嘅私密法式大宅一樣。二樓嘅Salon Lanson，絕對係都市人避世搵食嘅私房避風港。酒店最近正式搵嚟本地名廚周偉明(Leo Chow)坐鎮做行政總廚，周師傅喺籌備酒店重新開幕時已經係核心骨幹，本身擁有超過30年「江湖經驗」，喺前麗嘉酒店、東隅酒店等名店修煉多年，最拿手就係將精緻細膩嘅法式烹飪靈魂灌注入西餐之中。
清新仲夏：拖羅加子薑嘅驚喜撞擊
前菜「拖羅他他」就已經係高潮，用刺身級拖羅配香軟牛油果，最神來之筆係師傅用咗醃子薑！爽脆、酸辣交織，一啖落去味蕾瞬間被「啪」一聲喚醒。另一道「香烤西班牙八爪魚」則玩法式慢煮工藝，先低溫慢煮鎖住水分，令八爪魚保持軟嫩唔驚咬到牙軟；再用西班牙辣肉腸(Chorizo)嘅油去煎香，淋埋牛油，煙熏同油脂香到犯晒規，配埋酸甜嘅紅椒堅果醬，豐富到好似有八條腿喺條舌尖上跳西班牙舞。成個海鮮系列最令人拍案叫絕嘅，一定係呢道「蒜油蟶子天使麵」：用上蘇格蘭空運嘅蟶子，冇花巧，純粹用蒜、白酒輕輕炒香，點到即止，將蟶子極致鮮甜嘅海洋風味完美釋放。再經「吸汁機器」天使麵索滿晒所有精華，入口帶有辣椒辛香超惹味，喺三十幾度嘅炎夏來一碟，悶氣全消。
冠絕銅鑼灣：Salon Lanson招牌叻沙
雖是新menu，但最受歡迎嘅招牌馬來西亞咖喱叻沙(Laksa)仍然是總大將。出面好多餐廳嘅叻沙都貪方便用現成椰膏同蝦膏調味，第一啖好似好濃郁但食多兩啖就要瘋狂飲水。Salon Lanson不惜工夫用自家熬製嘅雞湯做基底，再融入香料同椰奶調配出靈魂湯頭，淨係香氣已經好有侵略性，入口先係椰香同微辣撞擊出嚟嘅層次，醇厚與鮮甜隨後而來，順喉到可以成碗飲晒！而且配料極之豐富，雞絲、大蝦、吸滿湯汁嘅豆芽同魚蛋、鮮甜帶子，仲有隻烚蛋㖭，置身咁優雅嘅環境之中我都唔理得咁多，暴風式吸入口瞬間食完，呢份滿足感只需$230。
Salon Lanson
銅鑼灣禮頓道133號逸蘭銅鑼灣酒店1樓
3477 6806